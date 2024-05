5 puntos destacados de la entrevista de Brittney Griner en el Times

Hace menos de dos años, la estrella de la WNBA Brittney Griner estaba comenzando su sentencia de nueve años en una colonia penal en Rusia, cosiendo uniformes para el ejército ruso y subsistiendo de comida en mal estado. Vivía para ver destellos del cielo. Nunca estuvo tan lejos del deporte que la hizo famosa. Un hábito de fumar que adquirió en prisión había disminuido su capacidad pulmonar. Rara vez podía escuchar a su esposa, Cherelle, o a su familia y amigos, y no sabía cuándo, o si, volvería a casa.

Griner fue arrestada en el Aeropuerto de Moscú en febrero de 2022, cuando los oficiales encontraron dos cartuchos de vape en su mochila con 0.7 gramos de aceite de cannabis. (Para tratar el dolor crónico de Griner, un médico en Arizona le había recetado marihuana medicinal, pero era ilegal en Rusia). Fue acusada de posesión ilegal de drogas y contrabando de “una cantidad significativa” de narcóticos al país y fue enviada a prisión.

Ese diciembre, después de 10 meses de detención en Rusia, finalmente fue liberada. Volvió a jugar, pensando que la rutina y la familiaridad la estabilizarían. Pero la transición fue difícil y solo ahora está en forma. El 7 de mayo, publicará una memoria, “Coming Home”, detallando su calvario.

Estos son los aspectos más destacados de mi perfil de la estrella del baloncesto después de conocerla en una instalación de prácticas en Phoenix.

Sufrió Trato Deshumanizante

En la celda donde fue detenida por primera vez, un agujero manchado de heces en el suelo servía como inodoro. Los guardias de la prisión le traían una papilla lechosa con un trozo de pescado grasiento que le enfermaba. No tenía forma de limpiarse, no tenía toallas, jabón, pasta de dientes, champú o desodorante. Desgarraba camisetas en varias piezas: para sus dientes, para su cuerpo, para papel higiénico.

“Nunca estuve tan sucia en mi vida”, dijo. La degradación la empujó a contemplar el suicidio.

Griner, una atleta profesional abiertamente gay, mide casi siete pies de altura. Los guardias de la prisión miraban su cuerpo y cuestionaban su género. El trato desencadenaba recuerdos del acoso sufrido en su infancia. Cada vez que era transportada a un médico o a una cita en la corte, la obligaban a sentarse en una jaula demasiado pequeña para su altura. Una vez, un guardia le encadenó las muñecas y luego ató la cadena a su muñeca. Griner se sentía como un perro con correa. La obligaron a desnudarse y fue fotografiada desnuda por médicos.

Griner comenzó a fumar, hasta un paquete al día. Se transformó físicamente, perdiendo masa muscular y ganando peso con artículos de la cantina, como fideos empaquetados, magdalenas, salami y leche condensada. Se sentía deprimida, e incluso hacer abdominales en su celda le parecía más allá de su capacidad.

Cortarse los rizos fue un Raro Momento de Agencia

Después de su detención inicial, Griner fue trasladada a un centro de detención de mujeres a unas dos horas de Moscú.

Cuando las imágenes de Griner fueron emitidas por primera vez alrededor del mundo, sus largos rizos fueron cortados, y parecía una indicación de la crueldad que estaba sufriendo. Pero Griner me dijo que cortarse el pelo fue en realidad un raro momento de agencia durante su encarcelamiento. La prisión apenas tenía calefacción, y sus rizos nunca se secaban por completo. Temía que le diera neumonía, así que decidió cortárselos. “El corte fue horrible pero no tan malo como podría haber sido”, me dijo riendo.

Griner Pidió Personalmente a Biden

Griner escribió una carta al Presidente Biden que fue enviada el 4 de julio, rogándole que no se olvidara de ella. “Por favor, haga todo lo posible para traernos a casa”, dijo. “Todavía tengo mucho bien por hacer con mi libertad que usted puede ayudar a restaurar.” Dennis Rodman (públicamente) y Donald Trump (privadamente) dijeron que volarían a Rusia para conseguirla. (Ninguno lo hizo).

Los defensores más dedicados y persistentes de Griner fueron mujeres negras, muchas de las cuales argumentaron en línea que la respuesta de su gobierno se sentía apagada. Miles enviaron mensajes a Griner en prisión.

Un Guardia le Pasó una Nota Diciendo que se Iba a Casa

A finales de noviembre, aproximadamente un mes después de haber sido trasladada a una colonia penal a 200 millas de Moscú, Griner recibió una llamada de la Embajada de los Estados Unidos. Le dijeron que se estaban discutiendo conversaciones para un intercambio de prisioneros. Estaba emocionada pero cautelosa. El 2 de diciembre, la cargaron en una jaula y la transportaron a una prisión de hombres, donde temía tener que cumplir el resto de su condena.

Esa noche, un guardia le pasó una nota diciéndole que se iba a casa. A la mañana siguiente, abordó un avión, sin idea de hacia dónde se dirigía. El avión aterrizó en Abu Dabi. Allí la esperaba Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado. En ese momento, Griner supo que realmente estaba volviendo a casa.

Sufrió de TEPT Después de su Retorno

En la prisión, Griner tenía un enfoque singular: la libertad. En casa, se sentía a la deriva. Estaba decidida a regresar al baloncesto, sometiéndose a un riguroso régimen de entrenamiento de 100 días y volviendo a unirse a su equipo de la WNBA, el Phoenix Mercury. Pero su temporada de 2023 fue desigual, y experimentó síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático. La terapia le ha enseñado que ya no hay un “antes”.

Mientras se prepara para la próxima temporada, le gusta adentrarse en las montañas cerca de su casa en Phoenix. “Eso es importante para mí, alejarme de las pantallas y las cámaras”.