Jerome Powell ofreció a los mercados un respiro. Desapareció en un instante.

(Bloomberg) – Los operadores de Wall Street aplaudieron el miércoles cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que no veía aumentos de tasas de interés a pesar de las presiones inflacionarias. La celebración no duró mucho.

Durante un breve período, las acciones estadounidenses se dispararon para desencadenar el mayor repunte después de una reunión de política desde diciembre, mientras que los rendimientos del Tesoro cayeron más de 10 puntos básicos en todas las madureces. El intercambio de alivio comenzó cuando Powell le dijo a los periodistas: “Es poco probable que el próximo movimiento de tasas sea un aumento”.

El problema es que Powell no señaló explícitamente que se avecina un recorte de tasas este año tampoco, y dijo que probablemente tomará más tiempo para que los banqueros centrales ganen suficiente confianza en la trayectoria descendente de la inflación para considerar facilitar la política. Esa realidad provocó una reversión abrupta en las acciones, que cerraron a la baja en el día. Los rendimientos del Tesoro recortaron parte de su caída, con el rendimiento del bono a dos años, sensible a la política, manteniéndose por debajo del umbral del 5% – pero no por mucho.

“Powell dejó claro que el obstáculo para los aumentos es increíblemente alto”, dijo Michael de Pass, jefe global de trading de tasas en Citadel Securities. “En última instancia, ven el nivel de tasas como restrictivo, eso es innegable. ¿Son lo suficientemente restrictivos y cuánto tiempo tarda en filtrarse a la economía son las preguntas ahora”.

El hecho de que el mercado reaccionara ante la idea de que es probable que los aumentos de tasas estén fuera de la mesa muestra cuánto ha cambiado el sentimiento desde el comienzo del año, cuando el consenso llamaba a múltiples recortes de tasas y una tendencia a la baja esperada en la inflación. Las previsiones para tasas de interés más altas eran escasas.

Sin embargo, de todas formas, los inversores – especialmente en el mundo de los bonos del Tesoro – han tenido motivos para preocuparse por un posible giro más agresivo de la Fed ya que la economía de EE. UU. se ha mantenido resiliente, con una sólida creación de empleo y una inflación más difícil de controlar. Los traders de bonos han reducido la expectativa de recortes de tasas a un poco más de uno desde seis recortes de un cuarto de punto a principios de enero.

Una venta masiva en acciones y bonos durante abril que llevó los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años por encima del 5% y envió al índice S&P 500 a su peor pérdida mensual desde octubre ilustra la tensión que se estaba acumulando antes de la reunión de esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto. Y aún hay datos potencialmente decisivos en camino: Se pronostica que el informe de empleo de abril del viernes mostrará un sólido crecimiento del empleo, mientras que más informes de inflación están programados para las próximas semanas. Los banqueros centrales deberán sopesarlo todo.

“El FOMC parecía decidido a no dejar que el mercado se alejara demasiado de su caso base de un crecimiento sólido, una inflación pegajosa y la intención de recortar más tarde este año”, escribieron los estrategas de Citigroup Inc. liderados por Stuart Kaiser en una nota, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto que establece la política. “El resultado fue un día de operaciones grande y con cambios bruscos”.

Los intereses para los inversores fueron destacados por Powell cuando dijo que si bien cree que la política de tasas actual “es restrictiva, y creemos que, con el tiempo, será lo suficientemente restrictiva”, “será una pregunta que los datos tendrán que responder”.

Incluso cuando Powell reconoció la falta de progreso reciente hacia el objetivo de inflación del 2% de la Fed este año, su señalización de que los recortes son más probables que los aumentos fue suficiente para calmar al mercado, al menos inicialmente. Si esto merece un rally sostenido en acciones es otra cuestión.

Qué dicen los estrategas de Bloomberg…

“Powell: Los recortes de tasas antes de que termine el año siguen sobre la mesa. Conclusión: las tasas están limitadas, pero la Fed facilitará si la tasa de desempleo sube mucho más desde aquí. La Fed tiene un sesgo hacia la facilitación”

– Edward Harrison, contribuyente del blog de Markets Live

“Me quedé más desconcertado tratando de descubrir qué dijo Powell para que las acciones subieran tan bruscamente”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “Claro, dijo que no son necesarios aumentos y minimizó los temores sobre la estanflación, pero eso no valía un gran rally especulativo”.

En cuanto a la longevidad del último rally de alivio de bonos, de Pass de Citadel advirtió que si bien el rebote “tiene sentido”, el mercado estaba llegando a sus límites.

“Ya se ha quedado sin aliento con el mercado bastante lejos de los mínimos en rendimiento”, dijo. “El mercado probablemente lucha por avanzar mucho más dado que estamos en un lugar de dependencia de datos”.

