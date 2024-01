Israeli accusations of genocide are seen as a reversal of reality, while Palestinians see it as justice. Acusados de genocidio, los israelíes ven una reversión de la realidad. Los palestinos ven justicia.

Sea cual sea el resultado, la acusación de genocidio presentada esta semana contra Israel en el principal tribunal mundial constituye una intervención épica imbuida de un profundo simbolismo tanto para israelíes como para palestinos.

La acusación de genocidio presentada por Sudáfrica, que entregó una solicitud de 84 páginas al tribunal en diciembre. Cita declaraciones incendiarias de funcionarios israelíes que, según dice, “constituyen una incitación clara, directa y pública al genocidio, que ha quedado sin control y sin castigo”.

El equipo de defensa de Israel comenzó a presentar su caso ante el tribunal el viernes, un día después de que los abogados de Sudáfrica presentaran los suyos.

“La acusación de genocidio es difícilmente más falsa y malévola que la alegación contra Israel de genocidio”, dijo Tal Becker, abogado israelí que inició la respuesta de Israel en la corte el viernes. “Israel está en una guerra de defensa contra Hamas, no contra el pueblo palestino”, agregó.

La guerra comenzó el 7 de octubre, cuando atacantes liderados por Hamas atacaron a Israel, matando a unas 1,200 personas, según los funcionarios israelíes, y secuestrando a unos 240 más. En respuesta, Israel lanzó una de las campañas militares más intensas en la historia moderna, que mató a más de 23,000 gazatíes, según funcionarios de Gaza, y desplazó a más del 80 por ciento de la población sobreviviente del enclave, según las Naciones Unidas.

Un veredicto en el juicio podría tardar años en llegar. Por ahora, se espera que el tribunal decida solo si ordenar a Israel que cumpla con medidas provisionales, principalmente la suspensión de su campaña en Gaza, mientras deliberan sobre el caso. Las decisiones del tribunal suelen ser vinculantes, pero aún esencialmente simbólicas: sus jueces tienen pocos medios para hacer cumplir sus decisiones.

Sin embargo, el Sr. Elgindy dijo: “Para los palestinos, será una victoria moral, independientemente del resultado legal”.

Para los israelíes, es una perversión de la historia enfrentar acusaciones de genocidio, tanto por la brutalidad de los ataques liderados por Hamas del 7 de octubre como por la larga historia de opresión del pueblo judío.

Su estado fue fundado en 1948 en el período posterior al Holocausto, y los fundadores tenían como objetivo proteger a los judíos de la misma violencia con la que Israel ahora está acusado. El concepto de genocidio se acuñó en reacción al Holocausto por un abogado de ascendencia judía, Raphael Lemkin, quien luego promovió la creación de la convención internacional que se acusa a Israel de romper.

Y el juez que Israel ha enviado para unirse a los jueces que evalúan el caso, Aharon Barak, de 87 años, es un sobreviviente del Holocausto que escapó del gueto de Kovno, ahora Kaunas, Lituania, escondiéndose en un saco.

Aunque los israelíes sienten una ironía histórica en el caso, los palestinos sienten un sentido de justicia histórica, por transitorio que sea. Un pueblo sin estado, los palestinos conservan un profundo sentido de trauma de las guerras que rodearon la creación del estado de Israel, cuando unos 700,000 palestinos, la mayoría de la población árabe en la tierra que entonces se dividió en Israel, Gaza y Cisjordania, huyeron o fueron expulsados de sus hogares, en un desplazamiento forzado conocido por los palestinos como la Nakba.

Esa traumática experiencia se intensificó en 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania y Gaza durante la guerra árabe-israelí de ese año, capturando los territorios de Jordania y Egipto.

Y el dolor de los palestinos se ha visto agravado desde entonces por la erosión gradual de su sueño de un estado. Israel ha construido cientos de asentamientos en Cisjordania y retiene el control militar sobre ella.

Incluso después de retirar sus tropas de Gaza en 2005, Israel mantuvo el territorio bajo un bloqueo debilitante una vez que Hamas tomó el control allí en 2007, y los sucesivos gobiernos israelíes han exacerbado las divisiones políticas y logísticas entre los palestinos en los dos territorios.

El caso en La Haya no aborda ninguna de esas quejas ni acerca a los palestinos a la creación de un estado. Pero sin importar el resultado, suspende lo que los palestinos ven como la falta de responsabilidad por el comportamiento israelí.

Finalmente, “los funcionarios israelíes se ven en una situación en la que tienen que pensar en sus acciones”, dijo Nasser al-Kidwa, ex representante palestino en las Naciones Unidas.

Generalmente, continuó el Sr. al-Kidwa, “Sienten que están por encima de la ley y sienten que no tienen que responder a nada. Y ahora, de repente, los ves tratando de responder y de poner la mejor cara en sus respuestas. Y eso es algo raro”.

Para Ahmed Fouad Alkhatib, un escritor y analista de Gaza que perdió a muchos familiares en un ataque en diciembre, el caso hará poco para calmar su sentido de pérdida o el dolor sentido por los que aún están en Gaza.

“Desde mi punto de vista, es difícil ver cómo esto aborda directamente lo que le sucedió a mi familia, lo que le sucedió a las casas de mi infancia y el sufrimiento que sienten mis amigos y mi comunidad y la gente que están experimentando a diario”, dijo el Sr. Alkhatib, quien se mudó a los Estados Unidos en 2005.

No obstante, el Sr. Alkhatib, un feroz crítico de Hamas y su terrorismo, dijo que esperaba que la prominencia del caso pudiera animar a más palestinos a buscar vías diplomáticas o legales para mejorar su destino, en lugar de recurrir desesperadamente a ataques contra civiles israelíes.

“Ayuda a los palestinos a sentir que hay alternativas a la violencia”, dijo.

A su vez, eso podría llevar a ambas partes hacia “una estrategia diferente, un futuro diferente, uno basado en el mutuo respeto, la humanidad mutua y basado en el diálogo y el compromiso, y basado en marginar esas voces extremistas que se han vuelto tan dominantes en ambas partes”, dijo el Sr. Alkhatib.