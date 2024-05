Sra. Rachel dice que fue intimidada por recaudar fondos para niños en Gaza.

Los videos en línea de la Sra. Rachel suelen estar llenos de imágenes brillantes y canciones alegres para ayudar a los niños a aprender sus números y colores.

Pero el 16 de mayo, la maestra de preescolar convertida en estrella de YouTube más conocida por su serie “Canciones para Pequeños”, compartió un video sombrío en Instagram y TikTok diciendo que había sido el objetivo de “acoso” en línea después de lanzar una recaudación de fondos para ayudar a niños en áreas devastadas por la guerra, incluida la Franja de Gaza.

“El acoso es malo. Es tan malo, pero puedo manejar esto”, dice la Sra. Rachel, cuyo verdadero nombre es Rachel Accurso, en el video, secándose las lágrimas.

“Decir que no me importan todos los niños, es como, simplemente duele tanto. Esa soy yo. Amo a mi prójimo. Amo a cada niño. Imaginar por un segundo lo que una madre está pasando incapaz de alimentar a su hijo o darle agua limpia o mantener a su hijo/a seguro”, dice en el video.

Accurso reiteró en su comentario que se preocupa “profundamente por todos los niños.”

“Niños palestinos, niños israelíes, niños en los EE. UU. – musulmanes, judíos, niños cristianos – todos los niños, en todos los países. Ninguno queda excluido”, escribió.

“Hacer una recaudación de fondos para niños que actualmente están muriendo de hambre – que no tienen comida o agua – que están siendo asesinados – es humano,” agregó la mamá de dos niños.

Representantes de Accurso no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de TODAY.com.

Los fans de Accurso en TikTok respondieron con simpatía a su video lloroso.

“Aww Sra. Rachel desde el fondo del corazón de mis bebés y el mío, te amamos y sabemos cuánto te importa la salud/felicidad/bienestar de cada niño,” escribió uno.

En su video de Instagram, Accurso desactivó los comentarios en esa publicación y en varias otras.

Accurso anunció su iniciativa de recaudación de fondos en un video el 12 de mayo. La estrella de YouTube explicó su plan de crear videos para niños en la sitio de mensajes de video de celebridades Cameo y luego dar “cada centavo” al fondo de emergencia de la organización humanitaria Save the Children para ayudar a niños que viven en áreas de conflicto en todo el mundo, incluida Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo y Ucrania. Save the Children actualmente no está activo en Israel.

“Esperanzadamente puedo hacer sonreír a los más pequeños al darles un video personal y luego el dinero irá a ayudar a más niños que viven en circunstancias inimaginables,” dijo. “Los niños nunca deberían experimentar los horrores de la guerra. Estos son graves violaciones de sus derechos humanos. Los niños deberían ser protegidos.”

Días después, Accurso anunció en una actualización que ya había recaudado $50,000 después de recibir 500 solicitudes de videos de Cameo y se vio obligada a pausar su iniciativa para cumplir con los pedidos.

