Biden y Netanyahu discuten posible alto el fuego y acuerdo de rehenes

El presidente Biden habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel el domingo para discutir las perspectivas de un posible acuerdo de cese al fuego para asegurar la liberación de rehenes retenidos por Hamas, mientras repetía sus advertencias sobre un nuevo asalto israelí a la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, según funcionarios.

La llamada estaba destinada a allanar el camino para el secretario de Estado Antony J. Blinken, quien abandonó Washington unas horas antes el domingo para su último viaje al Medio Oriente con el objetivo de reducir la guerra en Gaza. El Sr. Blinken se dirigió a Arabia Saudita, donde se reunirá con funcionarios egipcios y cataríes que han actuado como intermediarios con Hamas en las conversaciones de cese al fuego y liberación de rehenes, que siguen en un punto muerto.

El Departamento de Estado anunció mientras el Sr. Blinken estaba en vuelo el domingo que, después de asistir a una reunión del Foro Económico Mundial en Riad, también se detendría en Jordania e Israel. El secretario ha sido un actor clave en los esfuerzos de la administración Biden para negociar un cese de la guerra, aumentar la ayuda humanitaria y lograr la liberación de más de 100 rehenes que se cree que aún están en Gaza desde el ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre.

“Eso estará en lo más alto de la lista para el secretario Blinken, seguir presionando por este cese al fuego temporal”, dijo John F. Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, en “This Week” en ABC. “Queremos que dure unos seis semanas. Permitirá que todos esos rehenes salgan y, por supuesto, permitirá un acceso más fácil a la ayuda en lugares de Gaza, particularmente en el norte”.

También ha liderado discusiones sobre lo que vendrá después de que termine la guerra. Durante su parada en Arabia Saudita, según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, el Sr. Blinken espera reunirse con funcionarios árabes y europeos en grupo para hablar sobre planes para la reconstrucción de Gaza, aunque Israel sigue llevando a cabo su guerra allí y no ha logrado su escurridizo -y quizás imposible- objetivo de erradicar completamente a Hamas.

Un funcionario de la administración dijo que cerca de tres cuartos de la llamada del Sr. Biden al Sr. Netanyahu de casi una hora se centraron en el posible cese al fuego y el acuerdo de rehenes. Los funcionarios estadounidenses han dicho que Israel ha aceptado el plan redactado por EE. UU., y han responsabilizado del fracaso en llegar a un acuerdo únicamente a Hamas, a quienes describen como inconstructivos. Durante la llamada, el presidente acordó que la responsabilidad seguía recayendo en Hamas de aceptar la última propuesta, dijo el funcionario.

Los dos líderes también discutieron videos de rehenes lanzados por Hamas la semana pasada, incluidos aquellos que muestran a dos rehenes con ciudadanía estadounidense. Los funcionarios estadounidenses han estado desconcertados sobre por qué Hamas liberaría esos videos más de seis meses después de secuestrar a los rehenes, aunque es posible que el objetivo fuera aumentar la presión pública israelí sobre el Sr. Netanyahu para hacer más concesiones y poder traer a los rehenes a casa.

La llamada del presidente a Netanyahu llegó tres semanas después de que Biden le dijera al primer ministro que repensaría su apoyo a la guerra de Israel a menos que el país hiciera más para facilitar la entrega de alimentos y otros suministros a Gaza y limitar las víctimas civiles. Desde entonces, la ayuda humanitaria a Gaza ha aumentado sustancialmente, y los asesores de Biden le atribuyen a Israel haber respondido a las demandas del presidente, aunque reconocen que se necesita más.

Israel ha retirado algunas de sus fuerzas del sur de Gaza, pero dice que sigue planeando un gran asalto a Rafah, donde cerca de un millón de palestinos se han refugiado. Los funcionarios de la administración Biden han expresado preocupaciones sobre la posible operación, y los funcionarios israelíes han dicho que tendrán en cuenta esas opiniones y consultarán más con sus contrapartes estadounidenses.

En un comunicado después de la llamada, la Casa Blanca dijo que el Sr. Biden “reiteró su clara posición” sobre cualquier operación en Rafah y revisó con el primer ministro las “negociaciones en curso para garantizar la liberación de rehenes junto con un cese al fuego inmediato en Gaza”.

“El presidente y el primer ministro también discutieron el aumento de la entrega de asistencia humanitaria a Gaza, incluida mediante la preparación para abrir nuevos cruces en el norte a partir de esta semana”, dijo el comunicado. “El presidente enfatizó la necesidad de que este progreso se sostenga y mejore en total coordinación con las organizaciones humanitarias”.

Con protestas sacudiendo los campus universitarios americanos, algunos críticos del gobierno de Netanyahu enfatizaron el domingo que los cambios realizados desde la amenaza de Biden no habían ido lo suficientemente lejos.

“En este momento, lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, extrema derecha y racista, es sin precedentes en la historia moderna de la guerra”, dijo el senador Bernie Sanders, un socialista demócrata de Vermont que se caucus con los demócratas, en “State of the Union” en CNN. “Han matado en los últimos seis meses y medio a 33,000 palestinos, herido a 77,000, dos tercios de los cuales son mujeres y niños”.

El comunicado de la Casa Blanca hizo solo una referencia pasajera al reciente enfrentamiento entre Israel e Irán, diciendo solo que el Sr. Biden “reafirmó su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel tras la exitosa defensa contra el ataque sin precedentes de misiles y drones de Irán a principios de este mes”.

Fuerzas israelíes y estadounidenses, con la ayuda de aliados europeos y árabes, derribaron casi todos los más de 300 misiles y drones disparados por Irán a Israel a principios de este mes en represalia por el asesinato de altos oficiales iraníes por parte de Israel. Israel, siguiendo las súplicas de Biden por contención, respondió solo con un contraataque simbólico, y ambas partes han indicado que desean evitar una escalada adicional.

Con la amenaza inmediata de una guerra más amplia que parece desvanecerse, Biden y su equipo podrían volver su atención a Gaza. Según la propuesta de cese al fuego patrocinada por EE. UU., Israel detendría hostilidades por seis semanas y liberaría a cientos de palestinos detenidos en sus cárceles a cambio de la liberación de 40 rehenes manteniéndose por Hamas, principalmente mujeres, hombres mayores y aquellos con problemas de salud. En etapas posteriores del acuerdo, se extendería el cese al fuego y se liberarían más rehenes.

Funcionarios estadounidenses han dicho que un acuerdo ha sido bloqueado por Yahya Sinwar, líder de Hamas que vive escondido en Gaza. Israel presentó una nueva contraoferta el viernes, lo que plantea la posibilidad de un fin más sostenido a las hostilidades. Hamas, que ha exigido un fin permanente a la guerra como parte de cualquier acuerdo, dijo el sábado que había recibido la propuesta y la estaba considerando.

El Sr. Kirby expresó un optimismo cauteloso de que aún era posible el progreso.

“Hamas no lo ha rechazado por completo. Están considerando esta propuesta sobre la mesa”, dijo. “Si podemos lograr que funcione, eso nos dará seis semanas de paz. No habrá lucha durante seis semanas, y eso incluye no luchar en Rafah, y lo que esperamos es que después de seis semanas de un cese al fuego temporal, tal vez podamos poner algo más duradero en su lugar”.

Edward Wong contribuyó con informes desde el avión del secretario de Estado Antony J. Blinken.