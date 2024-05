Fecha de lanzamiento de macOS 15, nombre, nuevas características y otros rumores

Se espera que la próxima versión del sistema operativo Mac, macOS 15, haga su debut en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que comienza con una presentación el 10 de junio. Después de un período beta, el lanzamiento oficial se produce en otoño.

Los rumores sobre lo que implicará macOS 15 son escasos como de costumbre, ya que el desarrollo de software no depende de la producción y fabricación de terceros como lo hace el hardware, los rumores sobre macOS no ocurren a menudo. Pero cuando los rumores se filtren, se rastrearán en este artículo. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Actualizado 5/1/24: Apple puede actualizar Safari con varias características nuevas, y Calendar y Reminders finalmente pueden sincronizar datos.

Desde 2013, Apple ha lanzado macOS durante la temporada de otoño en los EE. UU. La empresa ha establecido un patrón de lanzar primero iOS, seguido unas semanas después por macOS. Aquí están las fechas de lanzamiento de los últimos cinco años.

macOS 14 Sonoma: 26 de septiembre de 2023

macOS 13 Ventura: 24 de octubre de 2022

macOS 12 Monterey: 25 de octubre de 2021

macOS 11 Big Sur: 12 de noviembre de 2020

macOS 10.15 Catalina: 7 de octubre de 2019

Apple presentará macOS 15 en la WWDC durante una presentación el 10 de junio, donde mostrará las principales nuevas funciones. Apple también iniciará el período beta para desarrolladores en ese momento, seguido de un beta público unas semanas después. Apple lanza actualizaciones beta semanalmente antes del lanzamiento oficial en otoño.

Compatibilidad de macOS 15: ¿Qué Macs recibirán macOS 15?

No se han hecho informes sobre la lista de compatibilidad de macOS 15. En promedio, las Macs reciben 6.6 años de actualizaciones de macOS, con modelos más antiguos que solo reciben uno o dos años adicionales de actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. Además lea: ¿Cuánto duran las Macs?

La lista de compatibilidad se está convirtiendo en una preocupación apremiante para los usuarios de Macs Intel. Después de que Apple presentó sus Macs de la serie M, la compañía dijo que seguirá apoyando a Macs Intel durante varios años, pero no ofreció detalles. La última Mac en cambiar de Intel a Apple Silicon fue el Mac Pro el año pasado. El reloj está corriendo para las Macs Intel, pero es probable que la última generación de Macs Intel esté en la lista de compatibilidad de macOS 15.

Aquí está la lista de compatibilidad actual para macOS Sonoma:

iMac desde 2019 en adelante

Mac Pro desde 2019 en adelante

iMac Pro desde 2017

Mac Studio desde 2022 en adelante

MacBook Air desde 2018 en adelante

Mac mini desde 2018 en adelante

MacBook Pro desde 2018 en adelante

Apple lanzó sus primeras Macs M1 (MacBook Air, MacBook Pro de 13 pulgadas, Mac mini) a finales de 2020, por lo que algunos modelos Intel aún recibirán otro año de actualizaciones con macOS 15. Los candidatos más probables para dejar de recibir soporte son los modelos de 2018 y el iMac Pro. Para saber qué versión de macOS y qué Mac más antiguo puede ejecutar, consulte nuestra lista de compatibilidad de macOS.

macOS 15 nombre: ¿Cómo se llamará la nueva versión?

Desde que Apple dejó de usar gatos salvajes con macOS 10.9 Mavericks, ha utilizado lugares de California para identificar sus actualizaciones anuales del sistema operativo. Los últimos años han sido Sonoma, Ventura, Monterey, Big Sur y Catalina. Aún no estamos seguros de qué lugar elegirá Apple para macOS 15, pero ha registrado varios nombres de lugar no utilizados, incluyendo Condor, Mammoth, Redwood y Sequoia.

macOS 15: Nuevas características rumoreadas

Es posible que macOS 15 no tenga muchas nuevas características. En noviembre pasado, Mark Gurman de Bloomberg informó que Apple cambió de desarrollar nuevas funciones del sistema operativo a corregir errores y mejorar el rendimiento. Desde que ese informe se publicó hace unos meses, Apple puede haber completado esa tarea y regresado a desarrollar nuevas características. Sin embargo, el cambio impactó en el tiempo de desarrollo de nuevas funciones y eso podría significar que macOS 15 tenga menos de lo planeado originalmente.

Inteligencia Artificial en todas partes

Varios informes en los últimos meses han afirmado que Apple está haciendo mucho trabajo hacia la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial generativa (usando la IA para crear contenido) tendrá un papel importante en macOS. Mark Gurman de Bloomberg informó en octubre de 2023 que la IA se destacará en iOS 18 con macOS siguiéndola en una fecha posterior. Eso parece indicar que macOS 15 no recibirá tantas características de IA como iOS 18.

Si macOS 15 no coincide en características con iOS 18, no se sabe cuándo Apple traerá esas características faltantes. Podría decidir presentarlas en actualizaciones a lo largo del año, o podría esperar hasta macOS 16 en 2025. iOS ha sido durante mucho tiempo la prioridad de Apple, por lo que no será sorprendente si macOS 15 no tiene las mismas nuevas características que iOS 18. Sin embargo, es casi seguro que macOS tendrá algunas nuevas características de IA integradas.

Accesibilidad

Un informe de MacRumors afirma que macOS 15 tendrá varias nuevas funciones de accesibilidad. Estas incluyen Atajos de Voz Adaptativos, que activa funciones de accesibilidad al hablar una frase; una mejora en la Voz en Vivo que permite a los usuarios crear categorías; y un mayor soporte de aplicaciones para tamaños de fuente personalizados.

Escenas Libres

MacRumors informa que la aplicación Freeform tendrá una nueva función llamada Escenas Libres, que permitirá al usuario seleccionar secciones específicas en tableros para facilitar la navegación. Se dice que las escenas funcionarán con iCloud para compartir y editar.

Rediseño de la aplicación Calculadora

AppleInsider informa que Apple está trabajando en una nueva aplicación de Calculadora. Puede ser rediseñada para que se asemeje a la versión de iOS, y tener nuevas características como un historial de cinta, conversiones renovadas y una ventana redimensionable.

Safari 18

AppleInsider informa que Safari 18, que estará en macOS 15, incluirá varias características nuevas, incluyendo “Búsqueda Inteligente” mejorada por IA, un “Borrador Web” y un nuevo menú de controles de página. Una actualización en 2025 proporcionará una mejora de IA a la Búsqueda Visual no solo en Safari, sino en todo el sistema operativo.

Sincronización de Calendario y Recordatorios

AppleInsider informa que la aplicación Calendario permitirá a los usuarios administrar recordatorios desde dentro de la aplicación Calendario, que también tendrá cambios menores en la interfaz de usuario.