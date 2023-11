Zelenskyy se compromete a eliminar a Rusia de los cielos ucranianos en 2024.

Ucrania eliminará a Rusia de sus cielos en 2024, declaró el presidente Volodymyr Zelenskyy el 23 de noviembre.

Desde 2022, Ucrania ha liberado más de la mitad de la tierra ocupada por Rusia. En 2023, Ucrania expulsó a la flota rusa de la mayor parte del Mar Negro. Y en 2024, Ucrania tiene como objetivo despejar los cielos de Rusia.

Fortalecer la defensa aérea de Ucrania es la mejor inversión estratégica en seguridad por al menos cinco razones, dijo Zelenskyy en X (Twitter).

“En primer lugar, cada sistema y misil proporcionado a Ucrania salva vidas”, escribió.

“En segundo lugar, cada región importante y ciudad completamente cubierta por un escudo aéreo confiable significa que más personas, potencialmente millones, pueden regresar del extranjero. Esto impulsará la economía de Ucrania, nos permitirá reducir la brecha presupuestaria y reducir nuestra dependencia de la asistencia financiera internacional.”

“En tercer lugar, cuanto más fuerte sea nuestra defensa aérea, mayor será el éxito de Ucrania en el Mar Negro, más exportaciones marítimas, mejor protección de la libertad de navegación y mayor estabilidad. Esto nos permitirá entregar cientos de miles de toneladas adicionales de alimentos a través de un corredor de exportación marítima más seguro para combatir la crisis alimentaria global.”

“En cuarto lugar, cada sistema de defensa aérea y misil adicional ahorra recursos que de otro modo se necesitarían para recuperar los objetos destruidos, la infraestructura crítica, los sistemas energéticos, las redes eléctricas, y así sucesivamente.”

“En quinto lugar, negar a Rusia la capacidad de aterrorizar a Ucrania con misiles y drones obligará al agresor a abandonar esta táctica, lo que ayudará al esfuerzo general de acercar la victoria.”

Zelenskyy agradeció a los socios que ya han tomado decisiones importantes con respecto al fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania.

“Debido a que Ucrania es un país grande, nuestra necesidad de sistemas de defensa aérea es significativa. Sin embargo, estamos seguros de que al proporcionar capacidades adicionales de defensa aérea, nuestros socios están realizando la mejor inversión estratégica en seguridad y ahorrando una cantidad significativa de recursos a largo plazo.”

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine