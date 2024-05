Xi llega a Hungría mientras la brecha de seguridad de la UE se profundiza.

icono

Informes del Instituto Centro-Europeo de Estudios Asiáticos, Növekedés y Royal United Services Institute

El líder chino Xi Jinping llegó a Budapest el miércoles, la parada final de su visita de una semana a Europa que muchos expertos consideran un juego estratégico para profundizar las divisiones ideológicas en la Unión Europea.

La primera parada de Xi en Francia encontró alguna resistencia por parte del presidente francés Emmanuel Macron y la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, quienes lo presionaron sobre la tecnología verde barata de China y su efecto en la competencia europea. La pareja también interrogó a Xi sobre el continuo apoyo de Beijing a Rusia en su guerra en Ucrania. Pero los expertos coincidieron en que la invitación a Francia señala que la UE no está preparada para cortar completamente los lazos con Beijing.

Xi podría ser un poco más directo durante sus paradas en Serbia y Hungría, ambos países escépticos de la OTAN que prefieren lazos más fuertes con China. La muestra de apoyo a Europa del Este podría dividir aún más al bloque frágil en la política de seguridad y económica, en beneficio de Beijing (y Rusia).

Señales de semáforo: Informes globales sobre las noticias más importantes de hoy. Las opiniones de los húngaros sobre China son complicadas

Fuentes: Instituto Centro-Europeo de Estudios Asiáticos, Növekedés, Századvég, Telex

El primer ministro húngaro Viktor Orbán sigue siendo el principal aliado de China en la UE, pero su pueblo tiene opiniones más matizadas. Un estudio de 2020 encontró que la mayoría de los húngaros, incluidos los seguidores de Orbán, tenían una opinión negativa de China, especialmente a la luz del manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del país. Pero un estudio más reciente de 2022 encontró que el sentimiento negativo está disminuyendo a medida que China invierte en la economía de Hungría. Un estudio de 2023 del think tank conservador Századvég encontró que el 79% de los húngaros se oponen a más restricciones comerciales con China, pero el 50% de los húngaros también se oponen a que se construyan fábricas chinas de baterías de vehículos eléctricos por razones ambientales, según el sitio de noticias Telex, mostrando que el afecto no es completamente ilimitado.

La visita de Xi a un país escéptico de la OTAN podría dividir aún más a la UE

Fuentes: Politika, Royal United Services Institute

En un artículo de opinión en un periódico serbio, Xi dijo que Serbia y China fueron “forjados con sangre” después del bombardeo de la embajada china en Belgrado por la OTAN en 1995, que mató a tres periodistas. El hecho de que Xi haya atacado de inmediato a la OTAN después de su visita más serena a Francia es “como jugar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, escribió la analista de China Sari Arho Havrén del think tank de seguridad RUSI. Pero Xi no puede interpretar roles amigables y anti-OTAN al mismo tiempo, argumentó ella. A medida que Xi revele sus verdaderos colores anti-OTAN en Serbia y Hungría, su visita a París puede que haga poco para influir en la posición de seguridad general de la UE y acercarla más a EE.UU., argumentó ella. Pero ese podría ser el objetivo de Xi: forzar una cuña en la UE entre países occidentales amigables con la OTAN y escépticos de la OTAN al este, escribió el Financial Times.

Pekín ejerce una influencia aplastante sobre las libertades de prensa en Hungría

Fuentes: Xinhua, Semafor, Reporteros sin Fronteras

Antes de la llegada de Xi a Budapest, la agencia de noticias estatal china Xinhua y el Ministerio de Economía de Hungría llegaron a un acuerdo para “seguir colaborando con los medios de comunicación húngaros” para promover los lazos bilaterales de los países. El acuerdo es lo último en la larga campaña de influencia de Beijing en Hungría. A principios de este año, Budapest anunció que los agentes de policía chinos patrullarían las ciudades húngaras con muchos expatriados y turistas chinos, potencialmente enfriando cualquier actividad opositora. Mientras tanto, las libertades de prensa en Hungría han estado deteriorándose desde la ascensión de Orbán al poder, mientras que la propaganda ha proliferado: Hungría recientemente aprobó una ley que requiere que los medios de comunicación con financiamiento extranjero revelen su origen y se registren como agentes extranjeros, imitando las restrictivas leyes de medios de Rusia.

