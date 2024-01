Los Palestinos expresan sus temores por el futuro mientras la guerra destruye Gaza.

Al intensificarse Israel en sus ataques a Khan Younis, los palestinos en Gaza han hablado de sus temores por el futuro.

Algunos de los combates más intensos en Gaza en los últimos días han ocurrido alrededor de la ciudad sureña.

Familias que ya han sido desplazadas han estado huyendo del área del hospital Nasser, el más grande que todavía funciona en el territorio.

Más de 24,000 personas han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su respuesta a los ataques de Hamas el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

La mayoría de las 2.3 millones de personas de Gaza están desplazadas y luchan diariamente para encontrar alimentos, bebida y medicinas.

Mohammed al-Khaldi, un padre de dos hijos desplazados de la ciudad de Gaza, le dijo a la BBC: “Perdí mi casa, mi tienda y mi fuente de ingresos. Ya no puedo proporcionar los requisitos más simples de la vida para mis hijos.”.

“Responsabilizo a la ocupación israelí de la gran destrucción, pero no eximo a Hamas de la responsabilidad de todo lo que sucedió”, dijo.

Hamas es el grupo palestino que ha dirigido Gaza desde 2007. Su brazo militar, las Brigadas Izzedine al-Qassam, se cree que tenía alrededor de 30,000 miembros antes del ataque a Israel el 7 de octubre, que mató alrededor de 1,300 personas, la mayoría de ellos civiles, y vio a 240 rehenes regresados a Gaza.

“Lo peor que podría pasar es que volvamos a la situación anterior, a una guerra cada dos o tres años. La situación ya era difícil antes de la guerra y ahora se ha convertido en catastrófica,” dijo Khaldi.

“Los precios de los bienes se han multiplicado por diez y la mayoría de las necesidades básicas no están disponibles. Quisiera morir mil veces cada día cuando miro a los ojos de mis hijos y siento una terrible impotencia porque no puedo alimentarlos.”

La mayoría de las personas con las que hablé en Khan Younis dijeron que el ejército israelí se estaba acercando al centro de la ciudad.

Están trabajando más bajo tierra que en la superficie, dijo Naji Mahmoud, uno de los desplazados de la ciudad de Gaza. Mahmoud presenció un importante ataque israelí que tuvo lugar en el norte de Gaza y se dirigió a Khan Younis durante el alto el fuego humanitario de una semana a fines de noviembre.

“Sentimos que el suelo tiembla debajo de nosotros, algo así como un terremoto, y esto se repite casi todas las noches, los bombardeos parecen apuntar a los túneles,” le dijo a la BBC. “Cuando estábamos en Gaza [City], la mayoría de los ataques eran desde el aire.”

Las manifestaciones de colapso de seguridad se están propagando por toda Gaza, y la gente se queja del fenómeno del robo y asalto armado.

Un periodista que pidió permanecer en el anonimato le dijo a la BBC: “Regresaba de mi trabajo en Rafah tarde en la noche. Tres personas enmascaradas me detuvieron: llevaban cuchillos, y uno de ellos llevaba un arma.

“Registraron el automóvil en busca de algo valioso. Uno de ellos notó que yo era periodista y me permitió irme.”

En las calles de Rafah se pueden ver policías enmascarados con armas en autos de policía, pero la gente se queja de que no están haciendo lo suficiente para disuadir a los comerciantes que monopolizan bienes y aumentan los precios de manera irracional.

“Compré un saco de trigo marcado con Unrwa [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] por $100 ($79; €92) – 10 veces el precio original. ¿Por qué la policía no arresta a los traficantes de guerra que venden probablemente trigo robado de las agencias de ayuda de la ONU?” se quejó Mohammed Sheik Khalil.

“No puedo encontrar leche para mi bebé, mi hijo tiene autismo y no ha recibido tratamiento durante meses. No puedo calmarlo, y su condición ha empeorado después de hacer grandes avances en su tratamiento antes de la guerra.”

Hamas siempre trabajó de acuerdo a planes de emergencia durante las cuatro guerras anteriores, pero esta vez es diferente.

El ejército israelí ha destruido el sistema de gobierno, mató a un gran número de oficiales de seguridad y policía, y destruyó cuarteles generales de seguridad y comisarías de policía, dejando el crimen común sin control.

Neveen Imadedin, una madre desplazada de su hogar en la ciudad de Gaza y que ahora vive en el pueblo sureño de Rafah, dijo: “Queremos que la guerra termine, pero con una solución política sostenida a largo plazo. Queremos nuestro estado, no volver a la situación de no guerra y no paz.

“Mira lo que nos pasó, los ladrones se llevaron todo de mi casa, mi ropa, muebles del hogar e incluso paneles solares.”

“Mi casa está ubicada en la parte occidental de la ciudad de Gaza y fue golpeada por cuatro proyectiles de los tanques israelíes que estaban controlando el vecindario.

“Estamos desplazados aquí en Rafah y antes de eso [estábamos] en Khan Younis. No tenemos dinero ni un hogar, las guerras imparables entre Hamas e Israel han destruido nuestras vidas.”

Un empresario llamado Mohammed estuvo de acuerdo.

“Hemos vivido bajo un gobierno injusto durante más de 16 años. Hamas nos impuso impuestos pesados y ahora nos ha arrastrado a una guerra devastadora en la que perdimos nuestra propiedad, dinero y hogares,” le dijo a la BBC.

“Solía vivir en una buena casa y trabajar en el comercio. ¿Ahora qué haremos? Los cruces están cerrados, la compañía ha sido destruida y la casa no es apta para habitar debido a la destrucción.

“Lo peor que nos podría pasar es que volvamos bajo el gobierno de Hamas cuando termine la guerra.”