Los trabajadores en Suecia ampliarán la huelga contra Tesla.

Apoyo de los sindicatos en Suecia a los trabajadores de Tesla

Los sindicatos de Suecia dijeron el martes que apoyarían un esfuerzo para presionar a Tesla para firmar un acuerdo de negociación colectiva con sus 120 mecánicos, uniéndose a una campaña para defender un modelo de trabajo organizado que muchos suecos consideran esencial para el éxito económico y la estabilidad del país.

Transportistas afirmaron que ampliarán su bloqueo al envío de vehículos de la automotriz a todos los puertos de Suecia la próxima semana, después de iniciar la acción en cuatro lugares clave. El sindicato de electricistas dijo que sus miembros dejarían de prestar servicio a las estaciones de carga de Tesla cuando necesitaran reparaciones, y los trabajadores de mantenimiento dijeron que no limpiarían las instalaciones de Tesla.

El lunes, el sindicato IF Metall, que representa 300,000 trabajadores en todo el país, incluidos los mecánicos de Tesla, dijo que sus conversaciones con los representantes de la empresa terminaron sin resolver. El sindicato inició la huelga en los 12 centros de servicio de Tesla el 27 de octubre.

Tesla, que ingresó a Suecia en 2013, no respondió a las solicitudes de comentarios. La empresa le dijo a la agencia de noticias TT de Suecia que seguía las reglas del mercado laboral sueco, pero había optado por no firmar un acuerdo colectivo.

“Es lamentable que IF Metall haya tomado estas medidas”, Tesla le dijo a TT en una declaración por correo electrónico. “Ya ofrecemos acuerdos equivalentes o mejores que los cubiertos por la negociación colectiva y no encontramos motivos para firmar ningún otro acuerdo”.

Tesla también afirmó que estaba comprometida a “seguir disponible para nuestros clientes” durante la huelga.

Eso parecía ser el caso el martes en una instalación de Tesla en un suburbio de Estocolmo, donde los clientes estaban dejando y recogiendo sus autos y se veía a los mecánicos yendo y viniendo. Declinaron hablar con un reportero.

IF Metall ha dicho que cree que Tesla ha contratado a trabajadores externos para reemplazar a los empleados en huelga, pero esto no se pudo confirmar de forma independiente. “Sabemos que Tesla tiene personas que no forman parte de la fuerza laboral ordinaria trabajando en algunas ubicaciones”, dijo Jesper Pettersson, portavoz del sindicato.

Algunos propietarios de Tesla que llegaban para que sus autos fueran atendidos parecían no preocupados por las acciones laborales.

“Debe ser decisión de la empresa” si firman un acuerdo de negociación colectiva, dijo Karin Bjarle, de 42 años, una empresaria de comercio electrónico a la que le reemplazaron los focos de su automóvil.

Los sindicatos que apoyan la causa de IF Metall dijeron que no solo estaban tratando de mejorar las condiciones de trabajo de los mecánicos empleados por Tesla, sino también de defender el antiguo sistema laboral de Suecia, en el que empleadores y empleados trabajan juntos para alcanzar un consenso sobre salarios, beneficios y horas de trabajo. Dichos acuerdos abarcan alrededor del 90 por ciento de los trabajadores en Suecia.

“Si dejamos pasar esto, supone un resquicio en todo el sistema”, dijo Tommy Wreeth, jefe del sindicato de trabajadores del transporte de Suecia, que fue al puerto de Sodertalje, al sur de Estocolmo, para reunir a los miembros del sindicato en torno al bloqueo contra Tesla.

“Esto no se trata solo de los sindicatos de los trabajadores metalúrgicos y del transporte”, dijo. “Esto es importante porque el modelo sueco en su totalidad está en juego”.

El sindicato de transportistas dijo la semana pasada que se negaría a desembarcar cualquier Tesla que llegara en barco a cuatro puertos importantes de Suecia a partir del martes. Después de enterarse de que Tesla estaba redirigiendo los envíos a otros puertos, el sindicato dijo que amplió su acción laboral para bloquear tales envíos a todos los puertos suecos a partir del 17 de noviembre a menos que se llegue a un acuerdo.

El martes no estaba claro si había programados envíos de Teslas para llegar o si fueron rechazados en los puertos. Mans Frostell, director ejecutivo del puerto de Sodertalje, dijo que Sodertalje recibía un promedio de 1,200 autos a la semana; no hubo autos Tesla en el envío de esta semana.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha rechazado repetidamente las llamadas a sindicalizar a sus 127,000 empleados en todo el mundo. Sin embargo, IF Metall y sus partidarios argumentan que los empleados de Tesla carecen de los aumentos salariales anuales, cobertura de seguros y pensiones, y otros beneficios que recibirían si estuvieran bajo un acuerdo colectivo de la industria.

“Tesla debe aceptar las reglas del mercado laboral sueco, y en Suecia usamos acuerdos colectivos”, dijo Mikael Pettersson, jefe de negociaciones en Elektrikerna, el sindicato de electricistas.

Elektrikerna dijo que sus miembros no proporcionarían ningún servicio o reparación en las 213 estaciones de carga de Tesla en toda Suecia a partir del 17 de noviembre. “Si algo se rompe, nadie lo arreglará”, dijo el sindicato en un comunicado.

El personal de limpieza en las instalaciones de Tesla en el área de Estocolmo y en Umea, al norte de Suecia, también comenzará a quedarse en su casa en esa fecha, dijo el sindicato de trabajadores de mantenimiento de edificios de Suecia.

No solo los sindicatos se están uniendo a la protesta. Taxi Stockholm, que promociona su adhesión al sistema de acuerdos colectivos, dijo que cesaría todos los nuevos pedidos de Tesla para su flota.

“Es bueno que estén tomando estas medidas”, dijo Jesper Nordgaard, de 29 años, miembro del sindicato de transportistas que trabaja en el puerto de Sodertalje. “Mi pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes?”