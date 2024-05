Los precios del cobre alcanzan un máximo histórico debido a apuestas en mercados más ajustados, según Investing.com.

“

Los precios del cobre se dispararon a máximos históricos en el comercio asiático el lunes, extendiendo un rally reciente debido a un corto apretón en la bolsa de Comex y apuestas extendidas sobre mercados más ajustados este año que impulsaron una mayor compra del metal rojo.

en la Bolsa de Metales de Londres subieron un 0.8% a un máximo histórico de $10,848.50 por tonelada, mientras que saltó un 0.9% a $5.1370 por libra y se acercaron a máximos históricos.

El metal rojo ha estado en un ascenso en las últimas semanas debido al creciente optimismo sobre las menores tasas de interés este año, así como medidas de estímulo en el principal importador, China. Las apuestas sobre suministros más ajustados- entre recortes de refinadores en China y sanciones más estrictas a las exportaciones de metal ruso- también alimentaron la compra de cobre.

Pero el impulso más grande para el metal rojo fue un corto apretón en la Bolsa de Comex la semana pasada, donde una fuerte compra de contratos de cobre a largo plazo impulsó los precios y sacudió las posiciones cortas en el metal rojo. Los futuros de cobre de EE. UU. en particular subieron la semana pasada en el apretón, mientras que también se observó cómo los operadores se apresuraban a obtener suministros de cobre para entrega en el contrato de julio.

Las posiciones largas en cobre se vieron impulsadas por las expectativas de que la producción minera reducida no podrá mantenerse al día con la demanda de cobre en los próximos años, especialmente en medio de un impulso global hacia la energía verde y la electrificación.

Las medidas de estímulo en China, que es el mayor importador de cobre del mundo, también impulsaron apuestas alcistas. El país flexibilizó drásticamente las restricciones en su mercado inmobiliario para ayudar a impulsar el sector, y también comenzó una emisión masiva de bonos de 1 billón de yuanes ($138 mil millones) la semana pasada.

