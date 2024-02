Warren Buffett afirma que Steve Jobs alguna vez lo llamó pidiendo consejos sobre cómo invertir el efectivo de Apple, pero luego ignoró por completo el consejoWarren Buffett dice que Steve Jobs una vez lo llamó pidiendo consejos sobre cómo invertir el efectivo de Apple, luego ignoró por completo el consejo

Warren Buffett compartió detalles de una conversación con Steve Jobs sobre la estrategia financiera de Apple Inc. durante una aparición en 2012 en CNBC’s “Squawk Box.”

En el segmento de “Ask Warren,” Buffett dijo: “Fue una conversación interesante porque no hablaba con él desde hacía mucho tiempo. Dijo: ‘Tenemos todo este efectivo. ¿Qué deberíamos hacer con él?’ Así que repasamos las alternativas. Fue bastante interesante.”

Este diálogo entre dos titanes de la industria ilumina el proceso de toma de decisiones en una de las empresas más valiosas del mundo.

Jobs, conocido por su papel transformador en hacer de Apple un líder tecnológico mundial, contactó a Buffett en busca de consejos sobre las estrategias de gestión de efectivo de la empresa. Buffett, un legendario inversor y presidente de Berkshire Hathaway Inc., describió las cuatro opciones principales disponibles para desplegar efectivo: recompra de acciones, dividendos, adquisiciones o mantenerlo.

A pesar del reconocimiento de Jobs de que las acciones de Apple estaban infravaloradas, lo que indica que las recompras podrían ser una elección inteligente, finalmente decidió no tomar ninguna medida, prefiriendo mantener las reservas de efectivo de la empresa.

“Repasé la lógica de cada cosa. Me dijo que no tendrían la oportunidad de hacer grandes adquisiciones que requirieran mucho dinero”, dijo Buffett. “Y luego le hice la pregunta, le dije, ‘Lo usaría para recompras si pensara que mi acción estaba infravalorada’. Y le dije, ‘¿Cómo te sientes al respecto?’ La acción estaba en 200 y algo. Dijo: ‘Creo que mi acción está muy subvalorada.’ Dije, ‘Bueno, ¿qué mejor cosa hacer con tu dinero?’”

A Jobs le gustaba tener el efectivo y eso fue lo que finalmente decidió que era su mejor opción. Buffett agregó que Jobs interpretó su conversación como que Buffett respaldaba su decisión de no hacer nada con el efectivo. “Más tarde supe que dijo que yo estuve de acuerdo con él en no hacer nada con el efectivo”, dijo Buffett.

La conversación entre Jobs y Buffett destaca un enfoque cauteloso para la gestión financiera, que contrasta bruscamente con las acciones tomadas por el sucesor de Jobs, Tim Cook. Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha perseguido agresivamente recompras de acciones, gastando más de $500 mil millones en la última década. Según Business Insider, este gasto supera la capitalización de mercado de corporaciones importantes como Visa Inc., JPMorgan Chase & Co. y ExxonMobil Corp., subrayando la escala del compromiso de Apple para recomprar sus acciones.

La estrategia de recompra de acciones de Apple ha mejorado el valor para los accionistas y ha aumentado la participación de Berkshire Hathaway en el gigante tecnológico sin inversión adicional. Berkshire Hathaway, que posee casi el 6% de Apple, ha visto crecer su participación como resultado de estas recompras.

Buffett ha apoyado públicamente los esfuerzos de recompra de Apple, señalando en su carta a los accionistas de 2021 el impacto positivo de las recompras tanto en las participaciones de Berkshire como en el ecosistema más amplio de Apple.

“Mucho de lo que la compañía retuvo se usó para recomprar acciones de Apple, un acto que aplaudimos”, escribió Buffet. “Tim Cook, el brillante CEO de Apple, considera apropiadamente a los usuarios de los productos Apple como su primer amor, pero todos sus demás entes se benefician del toque gerencial de Tim también.”

Mientras que Jobs mostraba una preferencia por la liquidez y la flexibilidad financiera, Cook ha aprovechado la fortaleza financiera de Apple para gestionar activamente su estructura de capital, reforzando la posición de la empresa como líder en el sector tecnológico y ofreciendo valor tanto a sus accionistas como a sus demás partes interesadas.

