Cómo comprar un spread de puts en el Nasdaq como cobertura de cartera

Los principales índices alcanzaron nuevos máximos históricos esta semana, impulsados por el renovado optimismo tras un informe inflacionario ligeramente más moderado de lo esperado. A pesar de la continuación de la incertidumbre en la política de la Reserva Federal, los inversores siguen siendo positivos y parece que aún creen que un “aterrizaje suave” sigue siendo alcanzable. Yo también me encuentro en ese grupo de “creyentes”. Sin embargo, considero que ahora es un momento prudente para implementar una cobertura. Quiero centrarme en el Invesco QQQ Trust (QQQ) que sigue al Nasdaq 100, ya que la mayoría de las ganancias de este año en el S&P 500 provienen de los siete principales componentes. El Nasdaq 100, que se centra en tecnología, tiene más beta que el S&P 500 y tiene el potencial de aumentar las recompensas si esta operación de protección a la baja tiene éxito. Recuerda que la volatilidad mueve los mercados tanto al alza como a la baja. Un índice de volatilidad de CBOE en 12 parece un poco demasiado complaciente mientras alcanzamos nuevos récords semanales en la renta variable estadounidense. Utilizando análisis técnicos para guiar los precios de ejercicio que elijo, $437 en el QQQ es la media móvil de 50 días, mientras que la de 200 días está casi en $400. No preveo un escenario en el que la media de 200 días se viole a corto plazo, pero una prueba del métrico de 50 días es plausible. Esta operación busca una corrección de aproximadamente un 5% para cubrir el costo de poseer este spread de puts. La Operación Comprado el put $437 con vencimiento el 28/6/2024 por $3.50 Vendido el put $420 con vencimiento el 28/6/2024 por $1.45 El costo total de este spread a débito es de $2.05 o $205 por un spread de un lote

En caso de que el Nasdaq 100 siga alcanzando nuevos máximos históricos, este spread expirará sin valor. Pero esperemos que la exposición que tengas al Nasdaq 100 en tu cartera cubra con creces el costo de esta cobertura. El seguro tiene un costo, pero al comprar spreads de puts en el QQQ hemos diferido parte del costo de poseerlo al vender ese put de $420.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: (Kilburg posee este spread) EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA SOLO CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL O UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR CUALQUIER VALOR U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES GENERAL EN NATURALEZA Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. ES POSIBLE QUE EL CONTENIDO ANTERIOR NO SEA ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBERÍA CONSIDERAR ENÉRGICAMENTE BUSCAR ASESORAMIENTO DE SU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIONES. Haz clic aquí para ver el descargo de responsabilidad completo.