Warren Buffett advierte sobre la inteligencia artificial, insinúa sucesión y sugiere inversiónNote: This translation preserves the original meaning but adjusts the wording for clarity and fluency in Spanish.

Berkshire Hathaway celebró su reunión anual el sábado con el presidente y CEO Warren Buffett abordando una variedad de temas, incluida la inteligencia artificial, quién será responsable de la cartera en el futuro y la próxima posible inversión.

Pero el “Woodstock de los capitalistas” tuvo lugar sin la presencia de Charlie Munger, el socio comercial de toda la vida de Buffett, que falleció en noviembre. La reunión contó con un homenaje en vídeo a Munger, que se desempeñó como vicepresidente, y elogios de Buffett, quien dijo que Munger era la mejor persona con la que hablar sobre gestión de dinero, según las declaraciones transmitidas por CNBC.

“Confío totalmente en mis hijos y en mi esposa, pero eso no significa que les pregunte qué acciones comprar”, dijo.

Riesgos de la inteligencia artificial

Buffett también recordó haber visto una imagen generada por IA de sí mismo y advirtió sobre el potencial de la tecnología para estafar a las personas.

“Las estafas siempre han sido parte de la escena estadounidense”, dijo a los accionistas. “Pero esto me haría —si estuviera interesado en invertir en estafar— sería la industria de crecimiento de todos los tiempos.”

Luego comparó la IA con las armas nucleares, diciendo “No conozco ninguna forma de devolver al genio a la botella, y la IA es algo similar”, según CNBC.

Perspectivas de sucesión

Buffett, de 93 años, ya había indicado hace tres años que el vicepresidente de Operaciones no de Seguros Greg Abel tomaría su lugar.

Pero dejó caer una pista el sábado sobre cuándo llegará realmente el nuevo liderazgo, diciendo “no tendrás que esperar mucho tiempo para eso.” Aunque dijo que se siente bien, bromeó diciendo que no debería firmar contratos de empleo de cuatro años.

Buffett también confirmó que Abel estará a cargo de las decisiones de inversión, diciendo que esa responsabilidad “debería ser completamente” del próximo CEO.

Habían surgido preguntas sobre la cartera de Berkshire, ya que Buffett reconoció que delegó algunas decisiones y que ciertas selecciones de acciones fueron hechas por otros.

¿Inversión en Canadá?

Buffett se ha lamentado por la falta de oportunidades de inversión atractivas en los últimos años, lo que ha permitido que la enorme reserva de efectivo y equivalentes de efectivo de Berkshire alcance máximos históricos. De hecho, aumentó a $189 mil millones al final del primer trimestre desde $167.6 mil millones al final del cuarto trimestre.

El sábado, Buffett reiteró que cuando se trata de inversiones, “solo golpeamos los lanzamientos que nos gustan.” Pero también insinuó: “No nos sentimos incómodos de ninguna manera poniendo nuestro dinero en Canadá. De hecho, estamos mirando algo ahora.”

Estos comentarios se produjeron después de que tocara su inversión en casas comerciales japonesas, diciendo que es “poco probable que hagamos compromisos importantes en otros países.”

