Venta de AirPods Pro 2 con un extra que te encantará

Si estás buscando unos Apple earbuds, los AirPods Pro de segunda generación con estuche USB-C son los que debes elegir. Y esta nueva venta caliente de AirPods Pro reduce el precio de lista de $249 a solo $199.99 … ¡y viene con AppleCare+!

Además, si haces tu pedido antes de las 11:59 a.m. hora del Pacífico el miércoles 20 de diciembre, puedes recibirlo antes de Navidad.

El único inconveniente (potencial) es que esta oferta de AirPods Pro es solo para miembros de Costco. Pero no te preocupes: si aún no eres miembro, Cult of Mac Deals ofrece una excelente oferta en una membresía de Costco que te permitirá ahorrar dinero en productos de Apple todos los días del año.

Venta de AirPods Pro: $199.99 con Apple Care+

Los AirPods Pro de segunda generación, también conocidos como AirPods Pro 2, ofrecen mejoras significativas sobre los auriculares profesionales originales de Apple. Hablamos de una cancelación de ruido activa dos veces mejor, gracias al chip Apple H2 en su interior. Además, obtienes una mayor duración de la batería, audio mejorado, seguimiento de dispositivos más preciso y controles actualizados. ¡Incluso vienen con un juego de puntas de oído extra pequeñas!

Además de cambiar el estuche Lightning de los AirPods Pro 2 originales por USB-C, la última versión aumenta la resistencia al polvo y al agua. (Tiene calificación IP54 en comparación con la calificación IPX4 de los AirPods Pro 2 originales). Y finalmente, si planeas obtener un Apple Vision Pro cuando se lance a principios de 2024, los últimos AirPods Pro con USB-C te permitirán sumergirte en audio sin pérdidas mientras usas el auricular de realidad mixta.

AppleCare+ es una adición fantástica para cualquier AirPods

Agregar AppleCare+ a estos auriculares profesionales altamente recomendados de Apple hace que esta dulce oferta sea aún más dulce.

De hecho, si compras cualquier AirPods, te recomendamos comprar AppleCare+. Este extiende la garantía de Apple por un año y te brinda protección adicional en caso de que las baterías de tus auriculares empiecen a perder potencia o tengas algún otro tipo de problema.

Como dice Costco: “AppleCare+ para auriculares extiende tu cobertura a dos años desde la fecha de compra de AppleCare+ y agrega incidentes ilimitados de protección contra daños accidentales, cada uno sujeto a una tarifa de servicio de $29 más impuestos correspondientes. Además, obtendrás acceso prioritario las 24 horas, los 7 días de la semana a expertos de Apple a través de chat o teléfono”.

Aunque este poderoso beneficio generalmente cuesta $29, AppleCare+ viene totalmente gratis con tu compra en esta oferta de AirPods Pro 2. Y no estás pagando más que el precio actual de Amazon por los últimos auriculares profesionales de Apple sin AppleCare+.

Comprar AirPods Pro 2 en: Costco

Ahorra en una membresía de Costco si aún no tienes una

En cuanto a Costco … me encanta comprar allí. Aparte de las excelentes ofertas en productos de Apple y otra tecnología, Costco vende muchas cosas de alta calidad con grandes descuentos.

Sí, es una experiencia de compra a granel, no un asunto de alta gama como ir a una elegante tienda de Apple. Pero las tiendas de grandes descuentos tienen su lugar. Además, no puedes superar los precios bajos de Costco en todo, desde pollos asados y licores de primera línea hasta colchones y gasolina.

La membresía de Costco de un año con descuento que mencioné anteriormente cuesta $60, pero viene con una tarjeta de regalo de Costco de $40. Esto significa que si juegas bien tus cartas (es decir, usas la tarjeta de regalo), realmente pagas solo $20 netos por una membresía Gold Star de Costco, que normalmente cuesta $60 al año.

Comprar membresía de Costco en: Cult of Mac Deals

Combina la venta de AirPods Pro 2 con la oferta de Costco para ahorros imbatibles

Una advertencia: Estas dos ofertas no están relacionadas en absoluto. Así que si te estás inscribiendo para una membresía de Costco, y mientras tanto Costco agota los AirPods Pro 2 con USB-C, no podemos hacerte nada. (Costco dice que el precio de venta de $199.99 se mantendrá hasta el 25 de diciembre o “hasta agotar existencias”).

Si ya eres miembro de Costco y aún no tienes los AirPods Pro 2 (o tienes algunos envueltos bajo el árbol de Navidad para un ser querido), esta oferta no debe perderse. $199.99 es aproximadamente 10 dólares más que el precio más bajo que hemos visto jamás por los AirPods Pro 2 con estuche USB-C. Y, como se mencionó, viene con AppleCare+.

Si no perteneces a Costco, esta oferta parece un argumento bastante sólido para unirte.

