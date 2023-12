La ONU condena violaciones de derechos humanos en territorios ocupados.

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución actualizada condenando las violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia en los territorios ocupados de Ucrania, anunció el ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba el 19 de diciembre.

“La resolución actualizada de la Asamblea General de la ONU requiere específicamente a Rusia que ponga fin a la deportación forzada y garantice el retorno seguro de todos los niños ucranianos y rehenes civiles”, declaró Kuleba. “Estos son algunos de los crímenes más atroces y deben detenerse”.

Earlier this year, the UN Commission of Inquiry on Ukraine found that Russia committed numerous war crimes in Ukraine, including attacks on energy infrastructure, forcibly transporting children to Russia, and imprisoning, torturing, raping, and killing Ukrainians.

Los investigadores de la Comisión visitaron un total de 56 lugares e entrevistaron a 348 mujeres y 247 hombres. Evaluaron los sitios de tumbas, cámaras de tortura abandonadas y prisiones, fragmentos de armas, edificios destruidos y consultaron “un gran número de” documentos e informes.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, el gobierno ucraniano ha identificado a más de 19,500 niños que han sido deportados o desplazados forzosamente por Rusia, menos de 400 de los cuales han regresado a Ucrania.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto para Maria Lvova-Belova y el dictador ruso Vladimir Putin en marzo por su papel en la deportación forzada de niños ucranianos.

