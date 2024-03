Cómo los medios del Reino Unido están cubriendo a Kate, Princesa de Gales en medio de teorías conspirativas.

Tras una semana de especulaciones a menudo histéricas sobre su bienestar, de repente hubo dos pruebas plausibles de que Catalina, Princesa de Gales, se estaba recuperando: una foto de ella en un automóvil conducido por su madre y una confirmación por parte del Ejército Británico de que asistiría a una ceremonia militar en junio.

Pero al igual que con casi todo lo que rodea la salud de la esposa de 42 años del Príncipe William en las últimas semanas, cualquier sentido de certeza se desvaneció rápidamente.

Un funcionario del palacio dijo el martes que el ejército se había adelantado al anunciar la participación de Catalina en Trooping the Color, un ritual anual que celebra el cumpleaños del soberano. Y aunque los periódicos británicos informaron sobre la existencia de fotos de paparazzi, supuestamente de Catalina, que se publicaron en las redes sociales el lunes, ninguno de ellos publicó las imágenes.

Al final de otro ciclo de noticias de alto voltaje, los consumidores de noticias reales volvieron al punto de partida: en la oscuridad acerca de la princesa, quien se sometió a cirugía abdominal en enero y no se ha visto durante su larga convalecencia.

La única certeza en la saga de Catalina es la aparición de su alocado y sin filtro tío, Gary Goldsmith, en un reality show británico, “Celebrity Big Brother”, que se emitió el lunes por la noche. En cualquier otro momento, la aparición del Sr. Goldsmith podría haber sido una vergüenza para Catalina, quien ha tratado de cultivar una imagen digna y disciplinada como miembro senior de la familia real.

En el vacío de noticias sobre ella, sin embargo, expertos dicen que las payasadas en reality-show de Mr. Goldsmith pueden proporcionar una distracción bienvenida para los periódicos sensacionalistas de Gran Bretaña. Sus editores han luchado por equilibrar su entusiasmo por cubrir a la realeza, un entusiasmo casi ilimitado, en el caso de una futura reina alguna vez conocida como Kate Middleton, con el reconocimiento de que incluso la mayoría de las figuras públicas en Gran Bretaña generalmente tienen derecho a la privacidad en cuestiones de salud.

“Los medios de comunicación se están quedando atrás, lo que es inusual”, dijo Sarah Sands, ex editora senior de la BBC y ex editora de The Sunday Telegraph. “Se quedan rascándose la cabeza. ¿La amaban demasiado y le pusieron demasiada presión? ¿Es el nuevo papel de los medios brindar tranquilidad?

“Acudiendo en ayuda de los tabloides está la figura amigable de la pantomima del malvado tío de Kate, Gary Goldsmith”, continuó la Sra. Sands. Goldsmith, dijo, “probablemente sea el único comentario interno que vamos a obtener en las próximas semanas”.

Si eso es cierto, podría salvar a los periódicos y emisoras de tener que tomar decisiones como la que enfrentaron el lunes, cuando el sitio de chismes sobre celebridades estadounidenses TMZ publicó lo que afirmaba eran las primeras imágenes de Catalina desde antes de ser hospitalizada. Las fotos de largo alcance, que son borrosas y muestran a una mujer con gafas de sol que se asemeja a Catalina, fueron tomadas cerca del Castillo de Windsor, según el sitio.

The Daily Mail dijo que las imágenes no se publicaron en Gran Bretaña porque el Palacio de Kensington, donde William y Catalina tienen sus oficinas, “pidió que pudiera recuperarse en privado”. Pero el Daily Mail especuló que fueron tomadas el lunes por la mañana poco después de que Catalina dejara a sus hijos en la escuela, ayudada por su madre, Carole Middleton.

Chris Ship, el editor real de ITV News, se refirió a las imágenes en las redes sociales pero dijo: “No las publicaremos por respeto a su privacidad mientras se recupera de su operación en el plazo que nos dieron”.

El Palacio de Kensington ha dicho que Catalina no volverá a sus deberes reales hasta después de Semana Santa. La semana pasada, atrapada en un torbellino de conjeturas y teorías de conspiración después de que William se retirara abruptamente de una función, reiteró esa declaración y dijo que solo proporcionaría “actualizaciones significativas”. La princesa, dijo un funcionario, seguía bien.

El martes, el palacio se negó a hacer comentarios sobre las fotos, diciendo que no quería dar publicidad a TMZ. Los periódicos británicos han tratado las fotos de paparazzi con cautela desde la muerte de la Princesa Diana, la madre de William, en un accidente automovilístico en París en 1997, después de una persecución a alta velocidad por parte de los fotógrafos.

“La memoria para la prensa británica sigue siendo aguda”, dijo la Sra. Sands, quien era subeditora de The Daily Telegraph en el momento de la muerte de Diana. “Estaba llena de remordimiento con la boca seca. Las reglas sobre privacidad y el deber de cuidado cambiaron profundamente”.

Los tribunales británicos han dictaminado que el derecho a la privacidad se extiende a los miembros de la familia real, y el Código de Práctica de Editores, bajo el cual opera gran parte de la prensa británica, protege a todos los individuos contra intrusiones injustificadas en asuntos de salud física y mental.

Algunos críticos fueron menos generosos sobre los motivos de los medios de comunicación, especialmente dado que las imágenes son fácilmente accesibles para cualquier persona con unos segundos en un iPhone.

“Lo fascinante es cómo las tonterías en las redes sociales sobre Kate le dan a los periódicos la oportunidad de escribir sobre algo sobre lo que no hay nada que escribir, mientras son críticos sobre lo que hay en la web”, dijo Peter Hunt, ex corresponsal real de la BBC.

Esta es la segunda vez en cuatro meses que los medios británicos se han negado a publicar detalles sobre la familia real incluso después de que circulaban en las redes sociales. En noviembre, los periódicos no publicaron los nombres de Catalina y el Rey Carlos III después de que se identificara, en la edición holandesa de un nuevo libro, como miembros de la familia que supuestamente habían preguntado sobre el color de piel del futuro hijo no nacido del Príncipe Harry y su esposa, Meghan.

Las compuertas se abrieron solo después de que Piers Morgan, un presentador de televisión prominente, revelara los nombres en su programa. El Palacio de Buckingham dijo en ese momento que contemplaría emprender acciones legales, pero no lo hizo.

Los mensajes mixtos sobre la asistencia de Catalina a Trooping the Color pueden acabar siendo simplemente un caso de torpeza burocrática. El ejército dijo en su sitio web que Catalina, en su calidad de coronel de los Guardias Irlandeses, revisaría a los soldados que desfilarán en la ceremonia el 8 de junio.

Pero un funcionario del Palacio de Kensington dijo que era trabajo del palacio confirmar el horario de la princesa, y aún no lo ha hecho. Tampoco ha comentado sobre la decisión de Mr. Goldsmith, quien es el hermano menor de Carole Middleton, de unirse al elenco de “Celebrity Big Brother”.

Mr. Goldsmith, de 58 años, ex empresario de tecnología, se declaró culpable en 2017 de agredir a su esposa, Julie-Ann Goldsmith.

En un video promocional para el programa, un alegre Mr. Goldsmith dijo: “Hacer enojar a la gente es probablemente mi pasatiempo favorito. Cada parte de mí está llena de travieso y peligro”.

Luego agregó: “Soy una pesadilla absoluta para vivir. Hay una razón por la que he tenido cuatro esposas”.