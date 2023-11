Con 102 trabajadores muertos, la agencia de la ONU en Gaza lucha por brindar ayuda.

Nearly all of the agency’s funding comes from donations from countries including the United States, Germany and the European Union, but it has been struggling financially for years.

UNRWA entered 2023 with $75 million in debt and asked donors for $1.6 billion for its yearly budget, Ms. Touma said. But it had received less than half of that when the war began. Now, it has asked for an additional $481 million, mostly for Gaza.

As the war rages, most of the agency’s services are on hold as it focuses on providing emergency aid. More than half of Gaza’s population has been displaced because of Israel’s air campaign, and Israel has imposed a tight blockade, vowing not to let food, water or fuel into the territory. In recent weeks, only a trickle of aid trucks have entered Gaza via its border with Egypt.

The agency’s schools are shuttered and many of them are now among the more than 150 UNRWA facilities providing shelter for 730,000 people, the agency says.

Instead of running 14 food distribution centers, the agency is providing flour and fuel to bakeries, where Gazans often wait in line for hours to get bread.

The killings and displacement of UNRWA staff members and its inability to replenish its supplies have vastly limited its work, Ms. Touma said.

“We have seen in this war that food, water and fuel are being used as weapons of war,” she said.

It is too early to tell how the war will conclude and who will end up administering Gaza. Secretary of State Antony J. Blinken has suggested that the territory could eventually be reunited with the Israeli-occupied West Bank and governed by the Palestinian Authority, the internationally recognized representative of the Palestinians.

But on Saturday, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel said his country must retain security control over Gaza “for as long as necessary” and dismissed the possibility of a role there for the Palestinian Authority.

Until a longer-term arrangement is made, UNRWA will likely remain the best placed organization to care for the population, experts say, although its battering by the war could leave it ill-equipped to do so.

“The scale of this is really unlike anything we have seen,” said Anne Irfan, a lecturer at University College London and the author of a recent book about UNRWA, referring to the Israeli bombardment of Gaza. “It is really difficult to see where we go from here, unless there are going to be really serious resources channeled into UNRWA.”

Casi todos los fondos de la agencia provienen de donaciones de países como Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea, pero ha estado luchando financieramente durante años.

UNRWA ingresó a 2023 con una deuda de $75 millones y solicitó a los donantes $1.6 mil millones para su presupuesto anual, dijo la Sra. Touma. Pero había recibido menos de la mitad de esa cantidad cuando comenzó la guerra. Ahora, ha pedido $481 millones adicionales, principalmente para Gaza.

Mientras la guerra continúa, la mayoría de los servicios de la agencia están en espera mientras se enfoca en proporcionar ayuda de emergencia. Más de la mitad de la población de Gaza ha sido desplazada debido a la campaña aérea de Israel, y este país ha impuesto un estricto bloqueo, prometiendo no dejar entrar alimentos, agua o combustible en el territorio. En las últimas semanas, solo un goteo de camiones de ayuda ha ingresado a Gaza a través de su frontera con Egipto.

Las escuelas de la agencia están cerradas y muchas de ellas ahora se encuentran entre las más de 150 instalaciones de la UNRWA que brindan refugio a 730,000 personas, según la agencia.

En lugar de administrar 14 centros de distribución de alimentos, la agencia está proporcionando harina y combustible a panaderías, donde los gazatíes a menudo esperan en fila durante horas para conseguir pan.

Los asesinatos y el desplazamiento de los miembros del personal de la UNRWA y su incapacidad para reponer sus suministros han limitado en gran medida su trabajo, dijo la Sra. Touma.

“Hemos visto en esta guerra que la comida, el agua y el combustible se están utilizando como armas de guerra”, dijo.

Es demasiado pronto para decir cómo concluirá la guerra y quién terminará administrando Gaza. El secretario de Estado, Antony J. Blinken, ha sugerido que el territorio podría eventualmente reunirse con la Cisjordania ocupada por Israel y ser gobernado por la Autoridad Palestina, el representante internacionalmente reconocido de los palestinos.

Pero el sábado, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel dijo que su país debe retener el control de seguridad sobre Gaza “todo el tiempo que sea necesario” y descartó la posibilidad de un papel para la Autoridad Palestina.

Hasta que se llegue a un acuerdo a largo plazo, la UNRWA probablemente continuará siendo la organización mejor ubicada para cuidar a la población, dicen los expertos, aunque su desgaste por la guerra podría dejarla mal equipada para hacerlo.

“La escala de esto realmente no se parece a nada de lo que hemos visto”, dijo Anne Irfan, profesora en University College London y autora de un libro reciente sobre la UNRWA, refiriéndose al bombardeo israelí en Gaza. “Realmente es difícil ver a dónde vamos desde aquí, a menos que se canalicen recursos realmente serios en la UNRWA”.