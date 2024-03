¿Vale la pena AppleCare para el iPad en el 2024?

Comprar un iPad es una gran decisión ya que hay tantos modelos diferentes disponibles. Sin embargo, aún tienes que tomar una gran decisión después de comprar la tableta. Eso es si AppleCare vale la pena para un iPad. La garantía extendida tiene un precio bastante alto, pero también ofrece tranquilidad en caso de que algo le suceda a su nuevo dispositivo.

¿Cuánto cuesta AppleCare para iPad?

El costo de AppleCare varía bastante entre modelos. AppleCare comienza desde tan solo $69, pero llega hasta $149. Incluso puedes elegir pagar por AppleCare en un solo pago o mensualmente. Sin embargo, es significativamente más barato pagar por AppleCare por adelantado.

Además de pagar por AppleCare, también debes pagar una tarifa de servicio de $49 por cada instancia de daño accidental. Los defectos y otras reparaciones de garantía no incurren en una tarifa de servicio separada. A continuación se desglosa el costo de AppleCare para los últimos modelos de iPad.

Modelo Precio Pago Único Precio Mensual iPad $69 $3.49 iPad Air $79 $3.99 iPad Mini $69 $3.49 iPad Pro 11-inch $129 $5.99 iPad Pro 12.9-inch $149 $7.99

¿Qué cubre AppleCare para iPad?

AppleCare cubre mucho más de lo que probablemente te das cuenta. Por supuesto, cubre cualquier problema que surja con el iPad. Esto incluye defectos de producto, que son fallas inherentes en el diseño del dispositivo. Incluso cubre la batería del iPad en caso de falla.

Más importante aún, AppleCare cubre daños accidentales, como una pantalla rota o que el iPad se moje. Todo lo que tienes que hacer es pagar una tarifa de servicio de $49 por cada incidente de daño accidental. Por último, la cobertura de AppleCare se extiende a tus accesorios de marca Apple, como el cable de carga, el Apple Pencil y el teclado. Estos accesorios tienen una tarifa de servicio de $29 por cada incidente de daño accidental.

¿Deberías obtener AppleCare para un iPad?

Si debes obtener o no AppleCare depende de para qué uses el iPad. Las personas que solo usan un iPad en su escritorio tienen muy poco riesgo en comparación con alguien que lo lleva consigo a menudo. Es importante considerar cómo usas el dispositivo a diario, y si has roto dispositivos en el pasado.

Si no planeas comprar AppleCare, entonces un buen estuche es imprescindible. AppleCare cubre mucho más que solo daños accidentales en el dispositivo. Si has invertido en un Apple Pencil y un MagicKeyboard, entonces AppleCare se vuelve aún más valioso. Las personas que no son expertas en tecnología también apreciarán el acceso prioritario al soporte técnico incluido.

Cómo obtener el servicio AppleCare para tu iPad

Hay dos formas de obtener AppleCare para tu iPad. La primera es comprar la cobertura al mismo tiempo que compras el dispositivo. El minorista puede agregar la cobertura al finalizar la compra, pero asegúrate de estar pagando por AppleCare y no por la cobertura de garantía extendida de la tienda.

La siguiente opción es obtener AppleCare después de haber comprado el dispositivo. Esto se hace fácilmente a través de la aplicación Configuración del dispositivo. Sin embargo, debes comprar AppleCare dentro de los 60 días de comprar el iPad. Tendrás la opción de pagar la cantidad total por dos años de cobertura por adelantado, o pagar mensualmente.

En caso de que tu iPad necesite una reparación, simplemente programa una cita en una tienda Apple local o centro de reparación autorizado. Una tienda local generalmente puede resolver el problema o proporcionar un dispositivo de reemplazo en el momento. Alternativamente, puedes enviar el dispositivo a Apple; ellos se encargarán de enviar el dispositivo de vuelta acelerando una vez que la reparación esté completa.

Alternativas a AppleCare para iPad

AppleCare no es la única opción de protección para dispositivos iPad, pero es la opción más conveniente. Muchas personas eligen comprar cobertura de garantía de terceros para sus dispositivos electrónicos de compañías como SquareTrade. Estos planes a veces son más baratos que AppleCare, y también ofrecen una cobertura más larga.

El inconveniente es que debes enviar el dispositivo para reparaciones. A menudo, recibirás un cheque por el monto de compra original y te dirán que compres un nuevo dispositivo. Sin embargo, también tendrías que comprar una nueva cobertura de garantía. En contraste, puedes llevar tu iPad a un centro de reparación autorizado y resolver el problema el mismo día con AppleCare.