Apple TV+ podría agrupar Paramount+ para reducir las pérdidas de suscriptores.

Según informes, tanto Apple TV+ como Paramount+ perdieron un 7% de sus suscriptores en octubre, y se dice que están en conversaciones iniciales para ofrecer a los usuarios un paquete con ambos servicios.

Paramount+ ha hecho previamente un trato similar con Showtime. Con un paquete, los usuarios tienen la opción de obtener dos servicios por más del costo de uno, pero menos que el costo previo de los dos.

Según el Wall Street Journal y la firma Antenna de medición de suscriptores, un paquete disminuye la probabilidad de que un usuario cancele su suscripción. Según se informa, los usuarios de un único servicio de streaming pueden ver una serie en particular de forma intensiva y luego cancelar antes del mes siguiente.

Aunque no se especifica, presumiblemente los usuarios con el paquete tienen más probabilidades de pasar a ver otros programas de forma intensiva, debido a la mayor variedad disponible para ellos.

Incluso Netflix, cuya biblioteca solo es rivalizada por Disney+, ya forma parte de un paquete. Netflix ahora está disponible junto a Max — que originalmente era HBO Max y Discovery+ — en un acuerdo con Verizon.

Antenna dice que la tasa de cancelación de usuarios de Apple TV+ y Paramount+, o la “tasa de abandono”, fue del 7% en octubre de 2023. Eso se compara con un promedio de la industria del 5.7%.

Aunque las propias empresas de streaming no informan sobre su tasa de abandono, Antenna afirma que Disney ha visto menos cancelaciones desde que ha estado ofreciendo Disney+, Hulu y ESPN en un paquete.

Apple ya incluye Apple TV+ en su servicio Apple One, donde se vende en un paquete junto con Apple Music, Apple Arcade y Apple News. Nuevamente, según Antenna, Apple One tiene una tasa de abandono no especificada pero mucho más baja que Apple TV+ por sí solo.

Los paquetes pueden ser útiles para Apple porque su biblioteca de programas de Apple TV+ sigue siendo una de las más pequeñas de la industria. Un paquete también sería más atractivo para los suscriptores, lo cual puede ser especialmente importante después de que Apple — y prácticamente todos los servicios de streaming — han estado subiendo sus precios.