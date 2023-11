Uso de cámara web y micrófono externos en lugar de MacBook para videollamadas [Configuraciones]

Hoy en día, los usuarios del MacBook Pro M2 lucen una configuración asombrosa y plantean una pregunta. Prefieren usar su laptop en modo clamshell, es decir, cerrada, entonces, ¿qué hacen para asegurarse de tener un buen sonido y video en las llamadas de trabajo?

Usar una cámara web con micrófono en lugar del MacBook para video llamadas

El usuario de Reddit goinHAMilton (“Ham”) mostró la configuración en una publicación titulada “Temporary 6mo Setup before moving overseas. I do have a webcam/sound question …” (Configuración temporal de 6 meses antes de mudarme al extranjero. Tengo una pregunta sobre una cámara web/sonido…).

La configuración se ve bastante bien para ser temporal. Debe ser por ese monitor ultrapanorámico en un soporte ergonómico, además de la combinación de Mac y PC y los buenos dispositivos de entrada.

Ham utiliza un MacBook Pro M2 en modo clamshell (cerrado) conectado a un monitor LG UltraWide 4K de 35 pulgadas. También tiene un iPad Air con teclado y una PC portátil para juegos Asus ROG Ally en el centro de la configuración. Los dispositivos de entrada son un teclado inalámbrico LG MX Mechanical y un ratón inalámbrico MX Master 3S.

Así es como Ham planteó su pregunta:

Preferiría mantener el MacBook cerrado, pero suena raro cuando está cerrado y además pierdo la cámara frontal.

¿Cómo debería manejar el sonido y la cámara de video para el trabajo? El monitor tiene altavoces, pero realizo muchas reuniones en Zoom/Slack y charlas. Y francamente, no me gusta tener que conectar los AirPods cada vez, puede ser engorroso cuando se trata de la entrada/salida de audio según el software o programa que esté utilizando.

¿Alguien sabe de alguna cámara web de alrededor de $100 o menos que tenga un micrófono incorporado y que pueda usar en lugar de tener que conectar auriculares o AirPods?

Es tentador mantener el MacBook cerrado, pero eso no mejora la calidad de audio de sus seis altavoces. Y, por supuesto, la cámara web no puede funcionar. Además, a Ham no le gusta usar auriculares. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones?

Consejos útiles

Ham hizo la pregunta y los usuarios de Reddit respondieron.

“Utiliza la cámara frontal de tu iPad como cámara web”, dijo uno de ellos.

“Estaba considerando eso, ya que tendré dos en mi escritorio (iPad de trabajo y personal)”, respondió Ham. “Solo quiero asegurarme de que el sonido se escuche claro, ya que no quiero usar auriculares”.

“Yo uso el Brio 500 con mi Mac”, ofreció otro comentarista. Señaló que tiene un micrófono para la entrada, aunque no tiene altavoces.

“Genial”, dijo Ham. “Encontré algunas bocinas Creative Pebble baratas en Amazon, ¿así que supongo que puedo usar esas para la salida y el Logitech para la entrada?” Eso debería funcionar, sí.

PC portátil para juegos Asus ROG Ally

Otros comentaristas notaron la PC portátil para juegos Asus ROG Ally en el escritorio y preguntaron al respecto. Durante la discusión, Ham recomendó altamente la ROG Ally para aquellos que tienen una Mac y quieren divertirse un poco con juegos de PC pero no quieren comprar o armar una PC completa.

Esto es lo que dijo Ham:

Me encanta. Soy fiel a Xbox, pero me encanta porque me permite jugar algunos exclusivos de PlayStation a través de Steam o incluso juegos exclusivos de PC. Cuando compro un juego nuevo o juego con Gamepass, siempre me pregunto si es algo que quiero jugar mientras estoy en movimiento, como en vuelos y cosas así (juegos más pequeños o misiones secundarias con guardado en la nube) y lo compro en la tienda de Xbox o en Steam. Además, lo uso para programas centrados en PC si es necesario (tanto en mi vida personal como laboral, todo es basado en Mac).

