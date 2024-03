Usar el MacBook Air M3 en modo clamshell puede reducir el rendimiento.

El rendimiento del recién lanzado MacBook Air con el procesador Apple M3 disminuye significativamente si se fuerza demasiado cuando se encuentra en modo clamshell (con la tapa cerrada). La causa es el throttling térmico.

Dicho esto, el problema principalmente se hace evidente al usar el notebook de gama baja de Apple para tareas para las que no fue diseñado.

El rendimiento del MacBook Air M3 se reduce en modo clamshell

El MacBook Air basado en M3 es el primero con silicio de Apple que admite dos pantallas externas. Sin embargo, el truco requiere cerrar la tapa del notebook, y por lo tanto apagar la pantalla incorporada, ya que el chip de Apple solo puede manejar dos pantallas a la vez.

Naturalmente, esto anima a las personas a usar el notebook con la tapa cerrada. Pero al parecer, hay un problema.

El canal de YouTube Max Tech realizó la Prueba de Esfuerzo Extremo 3DMark Wild Life en el MacBook Air M3 en modo clamshell. Descubrió que durante más de 20 minutos, el rendimiento de la GPU se redujo al 52% del máximo.

Esto es resultado del thermal throttling, que ralentiza el procesador para evitar que se sobrecaliente. Cuando Max Tech conectó un accesorio diseñado para disipar el calor del notebook y volvió a realizar la prueba de referencia, solo hubo una disminución del 10% en el rendimiento durante más de 20 minutos.

Incluso con la tapa abierta, el rendimiento cae al 73% del máximo en la exigente prueba de esfuerzo.

Comprende las limitaciones de un MacBook de consumo

Para demostrar la caída de rendimiento en un MacBook Air M3 en modo clamshell, Max Tech utilizó la Prueba de Esfuerzo Extremo 3DMark Wild Life. Este software cumple con su nombre y somete a la GPU a una tensión severa.

Esta es una situación para la que el notebook de gama baja no fue diseñado. Para minimizar el grosor y el peso, el MacBook Air no viene con un ventilador interno para enfriar el procesador. Y cerrar la tapa reduce en gran medida la capacidad de la computadora para enfriarse.

Los informes de throttling térmico significativo en el MacBook Air M3 no habían surgido hasta ahora porque no había evidencia de que ocurriera cuando se usa el notebook como se pretendía: navegación web, lectura de correos electrónicos, procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.

Todo esto significa que aquellos que esperan llevar al límite el procesador no pueden conformarse con el modelo de $1,099 de Apple, lo cual debería ser obvio.

Al menos, aquellos con demandas importantes necesitan invertir en el MacBook Pro M3. Esa computadora portátil (y otros modelos de MacBook Pro) viene con un ventilador para reducir/prevenir el throttling térmico. Cuando Max Tech realizó la misma Prueba de Esfuerzo Extremo 3DMark Wild Life en un MacBook Pro, no experimentó ningún throttling térmico significativo.

Nuevamente, los usuarios típicos no necesitan preocuparse por esto. Pero los jugadores y aquellos que hacen renderización de video deben tenerlo en cuenta.

Mira el video completo de Max Tech para más detalles: