El sujetador deportivo: un bar para mujeres aficionadas al deporte, busca expandirse a nivel nacional.

En un bar de Portland, al noreste de la ciudad, los aficionados disfrutaron de cervezas y hamburguesas mientras veían partidos de lacrosse femenino y voleibol de playa en pantallas de televisión gigantes. La pared estaba decorada con artículos autografiados por atletas femeninas, incluyendo una pintura de la leyenda del fútbol femenino de Estados Unidos, Abby Wambach, sobre el menú de cervezas escrito en pizarra.

The Sports Bra es un bar que celebra los deportes femeninos, siendo lo único que se transmite en la televisión.

Lleno de actividad y con un ambiente bullicioso, el bar ha sabido capitalizar el creciente interés por los deportes femeninos, ejemplificado recientemente por la fiebre desatada por los logros de la fenómeno del baloncesto de la Universidad de Iowa, Caitlin Clark.

Solo dos años después de su apertura, el bar anunció planes esta semana para expandirse a nivel nacional a través de un modelo de franquicias.

“Las cosas han sucedido a una velocidad vertiginosa en comparación con lo que había previsto”, dijo la fundadora y directora ejecutiva Jenny Nguyen a The Associated Press. “Este pequeño lugar que construí para que mis amigos y yo viéramos los juegos y rindiéramos homenaje a las atletas femeninas significa mucho más. Y no solo para mí, sino para muchas personas más.”

Según el plan, bares y empresarios de otros lugares podrán solicitar el uso de la marca The Sports Bra para sus franquicias. Nguyen está dispuesta a trabajar con personas que ya tengan un espacio físico, así como con aquellos que solo tengan un plan de negocios. Lo que importa, dijo, es que los potenciales socios comparten los valores de The Sports Bra.

Una de las futuras socias es Jackie Reau, quien espera abrir una franquicia en Cincinnati, donde es la directora ejecutiva de una agencia de medios y marketing. Durante una entrevista en The Sports Bra, donde miraba felizmente a su equipo de lacrosse femenino universitario en una de las pantallas de televisión, dijo que estos establecimientos “celebran los deportes femeninos y a las campeonas y atletas detrás de la historia”.

“Es emocionante verlo crecer y ganar tanta popularidad”, dijo Reau sobre el bar. “Es un momento increíble para los deportes femeninos.”

La expansión recibirá un impulso financiero de la fundación creada por Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y esposo de la leyenda del tenis Serena Williams. Nguyen dijo que ya ha recibido cientos de consultas.

El interés en los deportes femeninos está en un punto muy alto, ayudado por los logros de Clark este año, cuando rompió todos los récords de puntuación de la NCAA tanto para mujeres como para hombres. El juego por el campeonato entre Iowa y South Carolina el 7 de abril atrajo a un promedio de 18.9 millones de televidentes, superando la audiencia del partido por el título masculino por primera vez.

Una semana después, un récord de 2.45 millones de televidentes en promedio sintonizaron el draft de la WNBA para ver cómo Clark era seleccionada por el Indiana Fever como la primera elección. Esta semana se informó que estaba a punto de firmar un contrato de $28 millones con Nike, el acuerdo de patrocinio más lucrativo para una jugadora de baloncesto femenino.

El aumento del interés no solo se debe al baloncesto femenino, sino también a otros deportes. La Copa Mundial Femenina de 2023 registró una asistencia récord con casi 2 millones de aficionados. Un partido de voleibol de la Universidad de Nebraska jugado en un estadio de fútbol atrajo a más de 92,000 personas en agosto pasado, un récord mundial para la mayor asistencia a un evento deportivo femenino.

“Está en un momento cumbre donde las miradas son abundantes”, dijo Lauren Anderson, directora del Warsaw Sports Business Center de la Universidad de Oregón. “Ha sido la alineación de muchos factores lo que ha creado este momento increíble para los deportes femeninos, que parece ser más que una moda pasajera.”

A medida que aumenta la base de fans y el compromiso, también crece el interés en cambiar la cultura de los bares deportivos que tradicionalmente han atendido a los deportes masculinos. Otros establecimientos como The Sports Bra han abierto recientemente en otras ciudades: A Bar of Their Own comenzó a operar en Minneapolis a principios de este año, y Rough & Tumble de Seattle se lanzó a fines de 2022.

Nguyen dijo que los bares deportivos no siempre han sido espacios acogedores para las mujeres. Fanática desde la infancia, juntaba grupos de amigos para ir porque no se sentía segura yendo sola. Recordó haberse encontrado con ambientes machistas que la ponían incómoda, y camareros que se negaban a cambiar el canal a un juego femenino.

“Eso era lo que teníamos que aguantar,” dijo. “Cuando decidí resistir y cambiar el statu quo, fue cuando realmente comencé a pensar en cómo The Sports Bra podría importar y cambiar la narrativa en los bares deportivos.”

Un recuerdo en particular de cuando era propietaria destaca para Nguyen: el último partido de Serena Williams en 2022. Una multitud masiva apareció para verlo, desbordándose en la acera. La gente afuera se cubría los ojos con las manos mientras miraban a través de las ventanas las pantallas.

“Cuando Serena anotaba un punto, juro por Dios que pensaba que el cristal se iba a romper. Mis ojos vibraban dentro de mi cabeza”, dijo Nguyen. “Y luego, cuando hacían volea, parecía que podías escuchar una hamburguesa cocinándose en la cocina.”

Cerca del final, sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Pasó dos cajas de pañuelos alrededor para los clientes también llorosos mientras todos disfrutaban de los últimos minutos de Williams en la cancha.

“Recuerdo que di un profundo suspiro y pensé, ‘No sé si hay un solo lugar en la faz de la Tierra que esté viviendo este momento exacto’”, dijo Nguyen. “Fue increíble.”

Los aficionados pueden seguir encontrando desafiante ver partidos de deportes femeninos, ya que muchos no se transmiten en la televisión y requieren diferentes suscripciones de streaming, dijo Tarlan Chahardovali, profesora asistente en el Departamento de Gestión de Deportes y Entretenimiento de la Universidad de Carolina del Sur.

Los bares de deportes femeninos pueden ser una opción confiable para muchos eventos al tener esas suscripciones. Pero, en general, Chahardovali dijo que aún queda mucho trabajo por hacer para asegurarse de que el mercado de medios no infravalore los deportes femeninos.

“Los números de hoy son difíciles de ignorar, y creo que es un momento muy emocionante”, dijo. “Pero es un momento que debe mantenerse y sostenerse, y requiere una inversión continua.”