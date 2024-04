París, a pesar de las cicatrices del terrorismo, se prepara para una apertura olímpica sin fronteras.

Un ataque terrorista de 2015 que dejó a su ciudad enojada y desconsolada persuadió a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a hacer campaña por los Juegos Olímpicos.

“Me dije a mí misma, ‘Necesitamos hacer algo que sea unificador'”, dijo en una entrevista este mes, recordando la tarde horrorosa cuando hombres enmascarados irrumpieron en las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo y abrieron fuego en enero, matando a 12. “Algo muy poderoso, muy pacífico y que nos permita avanzar. Entonces, me entregué a ello.”

Nueve años después, los Juegos Olímpicos de Verano se inaugurarán en París en julio con Francia en su nivel más alto de alerta por terrorismo, después del ataque en la sala de conciertos de Moscú el mes pasado. Sin embargo, por primera vez, la ceremonia de apertura no se llevará a cabo dentro de los confines barricados de un estadio. En su lugar, los atletas flotarán en barcos por el río Sena a través del corazón de la densa y antigua ciudad, ante medio millón de espectadores apiñados en las gradas y asomados por las ventanas.

A pesar de que algunos dicen que eso convierte a la ceremonia en un objetivo obvio, la Sra. Hidalgo y otros funcionarios gubernamentales expresan plena confianza en su plan de seguridad.

“La mejor respuesta es hacerlo, pero hacerlo de manera seria y profesional”, dijo la alcaldesa, añadiendo, “Si no lo hacemos porque tenemos miedo, entonces ellos han ganado. Y no ganaron.”

Muchos expertos en seguridad también han expresado confianza en los preparativos.

“París será convertido en un bunker bajo el plan actual para la ceremonia de apertura”, dijo Frédéric Péchenard, el ex jefe de la policía nacional de Francia. “La policía francesa no ha escatimado gastos.”

Los organizadores idearon la ceremonia para producir un espectáculo que fuese completamente nuevo, abierto a muchos y que “mostrara a Francia bajo su mejor luz”, dijo el presidente Emmanuel Macron en una reciente entrevista televisiva. El objetivo, dijo, era “mostrar que podemos hacer cosas extraordinarias.”

Sin embargo, los desafíos de seguridad son obvios y variados.

El desfile recorrerá 3,7 millas del río, pasando por cientos de edificios históricos de diferentes épocas, formas y tamaños, incluyendo el Louvre y la Torre Eiffel. Hay más de 100 puntos de acceso, techos irregulares y ventanas incongruentes, y un laberinto de tuberías, túneles y alcantarillas debajo. Luego está el río, con sus propias olas, remolinos, conexiones y tráfico.

“Se necesitará una operación de seguridad muy larga y muy compleja que no eliminará todos los riesgos”, dijo Bertrand Cavallier, ex comandante de la escuela nacional de policía militar de Francia.

Desde los ataques mortales islamistas de 2015, Francia se ha acostumbrado tristemente a las amenazas terroristas y a los soldados patrullando sus plazas y estaciones de tren llenas de gente, con los dedos descansando cerca de los gatillos de las ametralladoras. El último fue en diciembre, matando a un turista e hiriendo a otros tres.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos dicen que la posibilidad de terrorismo estaba integrada en el plan desde el principio. Durante meses de preparación, en respuesta a las preocupaciones de seguridad, han ajustado algunos de los planes originales para la ceremonia de apertura, como reducir el número de espectadores permitidos a lo largo del río.

También señalan su experiencia con grandes eventos. Por ejemplo, en 2016, Francia albergó el campeonato de fútbol de Europa, atrayendo a unos 600,000 espectadores extranjeros, señaló Tony Estanguet, el jefe del Comité Olímpico de París. Incluso los fracasos públicos, como problemas peligrosos de control de multitudes en la final de la Liga de Campeones de 2022 que fueron culpa de errores de los servicios de seguridad, han ofrecido lecciones importantes, dicen los funcionarios.

“Cada decisión que se ha tomado desde 2015 se hizo a través del prisma de la seguridad”, dijo el Sr. Estanguet en una entrevista.

Añadió: “Por tres años, conocemos con precisión día tras día, lugar tras lugar, casi hora tras hora, nuestras necesidades.”

Los contornos generales del plan se han hecho públicos.

Las áreas inmediatamente próximas a ambos lados del río, extendiéndose millas más allá del curso de la ceremonia, serán marcadas como una zona protegida que estará cerrada a vehículos motorizados ocho días antes de la ceremonia.

Las 20,000 personas que viven y trabajan allí tendrán que solicitar un código QR y pasar por un control de seguridad, y a nadie sin un código QR se le permitirá la entrada.

Durante ese tiempo, el río será cerrado a la navegación.

En la noche de la ceremonia, el espacio aéreo sobre y alrededor de París por 93 millas estará cerrado, con los cuatro aeropuertos cercanos cerrados, incluyendo Charles de Gaulle, el tercero más grande de Europa.

La policía de París asegurará las alcantarillas y túneles subterráneos. Las estaciones de metro dentro del perímetro estarán cerradas, al igual que los negocios y restaurantes.

Los soldados revisarán los barcos que llevarán a los atletas por el río en el desfile.

Cuatro helicópteros vigilarán el cielo, con oficiales entrenados en el rastreo y desactivación de drones.

Unos 45,000 policías y agentes de policía militar inundarán París y sus suburbios, aproximadamente 10 veces su presencia típica.

Habrá unos 100 especialistas en bombas acuáticas inspeccionando el agua; unos 650 oficiales de unidades especializadas antiterroristas; más de 700 bomberos especializados en detener ataques nucleares y químicos; unos 2,000 guardias de seguridad privados asegurando las áreas con espectadores pagos; y 2,500 oficiales extranjeros, incluidos algunos de Estados Unidos, muchos con perros detectores de bombas.

“Habrá un gendarme o policía por cada metro cuadrado”, dijo Ghislain Réty, el jefe de una de las unidades antiterroristas del país, que se formó después del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde murieron 11 atletas olímpicos israelíes. “Se ha hecho una enorme cantidad de trabajo de inteligencia. Francamente, creo que será una fiesta hermosa.”

Detrás de él, mientras hablaba durante un simulacro de seguridad, más de 40 miembros de su equipo se estrellaron contra un edificio de oficinas abandonado en un suburbio de París usando un vehículo blindado especializado, y luego salieron del techo colgando de un helicóptero.

La seguridad para los Juegos Olímpicos de este año será mucho mayor que la que tuvo Londres durante los Juegos de 2012. También superará los números récord de oficiales que el verano pasado sofocaron disturbios que estallaron en Francia.

“Nunca hemos visto algo así antes”, dijo Guillaume Farde, un experto en seguridad que enseña en la Universidad Sciences Po de París.

En promedio, el aparato de seguridad de Francia frustra un ataque planeado cada dos meses, dijo Gérald Darmanin, el ministro del interior, a un periódico francés este mes. Ha dicho que no ha habido amenazas específicas contra los Juegos Olímpicos.

Hasta la fecha, las 206 delegaciones, incluida una selección de los 10,500 atletas olímpicos, planean participar en la apertura, y los 120 jefes de estado han indicado que estarán presentes, dijo Marc Guillaume, un alto funcionario gubernamental para la región de París. Él y otros consideran eso como un voto de confianza.

El Servicio Diplomático de Seguridad Estadounidense, que supervisa la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en eventos internacionales de gran envergadura, también expresó satisfacción con los arreglos, según funcionarios del servicio, que enviaron a dos miembros a París hace dos años para trabajar exclusivamente en los Juegos.

Para abordar las preocupaciones, las autoridades han reducido progresivamente el número de espectadores que se permitirá en las gradas a lo largo del río y sobre muchos de sus puentes, a aproximadamente 300,000 de 600,000. Un tercio de ellos pagará por boletos; el resto son espectadores no pagos que deberán ser invitados por funcionarios gubernamentales o el Comité Olímpico.

Las encuestas sugieren que los parisinos están divididos sobre los planes para la ceremonia de apertura. Algunos están preocupados, pero muchos se han acostumbrado a vivir con alertas de terrorismo y ven los Juegos como otro posible objetivo. Se quejan más de las pesadillas del desplazamiento y las multitudes que los Juegos Olímpicos traerán.

“No quiero que el miedo arruine los Juegos, que van a ser un momento loco”, dijo Jeanne Huyge, de 23 años, disfrutando de un almuerzo soleado en un banco con un amigo con vista al Sena en una tarde reciente. “De lo contrario,” añadió, “terminas sin hacer nada.”

Hace dos semanas, el Sr. Macron dijo que si hubiera una amenaza terrorista seria, el gobierno estaría preparado para trasladar la ceremonia del Sena y llevarla a cabo en la Plaza del Trocadero o en el Stade de France, el estadio nacional.

“Cuando el ministro de deportes dijo que no había Plan B, me sorprendió”, dijo el Sr. Péchenard, el ex jefe de la policía nacional, refiriéndose a una insistencia anterior entre los ministros de que el plan no cambiaría. “Me tranquilizó escuchar lo contrario.”

Aun así, señaló, la ceremonia de apertura será solo las primeras horas de un evento de 17 días, seguido más tarde por los Juegos Paralímpicos, todos asegurados por miles de oficiales de policía y guardias de seguridad privados.

“No solo hay que asegurar la ceremonia de apertura”, dijo. “Hay todos los Juegos reales después.”