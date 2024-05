Quordle hoy – pistas y respuestas para el viernes 10 de mayo (juego #837)

El último rompecabezas de Quordle de la semana es otro bastante difícil, aunque eso no es exactamente común en este juego, que sigue desafiando a las personas que pasan fácilmente por Wordle. Me cuento entre ellos, nunca he perdido un juego de Wordle desde que empecé a jugar en 2022 (perdí una vez en el Archivo de Wordle), pero varias veces he sido derrotado aquí. Hay algunas pistas para ayudarte a resolverlo si todo resulta demasiado difícil.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Quordle hoy (juego #837) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 3*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #837) – pista #2 – letras repetidas

¿Algunas de las respuestas de Quordle de hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 1.

Quordle hoy (juego #837) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• Sí. Una de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #837) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los rompecabezas de Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí hay otra pista para facilitarte las cosas:

Quordle hoy (juego #837) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• Q

• P

• E

• H

Listo, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #837) – las respuestas

Las respuestas de Quordle de hoy, juego #837, son…

¿Cuáles son los factores que hacen a Quordle más difícil? Las letras repetidas serían uno, y hay dos Es en ENSUE. Letras poco comunes también – y hay una Q en QUASH. Y para añadir un tercero a la combinación, ¿qué tal palabras con demasiadas alternativas escritas de manera similar… aquí no hay realmente ninguna así, pero PERKY también podría haber sido JERKY, así que eso sería medio punto en esa columna.

En resumen, este rompecabezas de Quordle fue potencialmente complicado. Afortunadamente, mis tres palabras iniciales resultaron bien (en su mayoría), dándome la -UA-H que me llevó directamente a QUASH, y la P al inicio de PERKY para hacer esa más simple. ENSUE fue más difícil; jugué UNSEE primero. Pero sobreviví con una suposición restante, así que me conformaré con eso.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Secuencia diaria hoy (juego #837) – las respuestas

Las respuestas para la Secuencia Diaria de Quordle de hoy, juego #837, son…

