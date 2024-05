El tribunal supremo prohíbe al expresidente Zuma de participar en las elecciones de Sudáfrica.

El máximo tribunal de Sudáfrica dictaminó el lunes que el ex presidente Jacob Zuma no puede postularse como candidato en las elecciones generales de la próxima semana con el argumento de que una condena por desacato al tribunal en 2021 lo ha descalificado.

El Tribunal Constitucional dictaminó que la sentencia de Zuma, de más de 12 meses de prisión, lo había convertido en inelegible para postularse.

Su ex partido, el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), suspendió a Zuma, 82, en enero. Desde entonces, fundó un nuevo partido, Umkhonto we Sizwe (MK), e intentaba postularse como presidente del partido en las elecciones del 29 de mayo.

La sentencia del Tribunal Constitucional revierte un fallo anterior de un tribunal inferior que permitía a Zuma postularse en las elecciones.

Las elecciones son consideradas las más significativas desde que el luchador por la libertad y ex presidente Nelson Mandela condujo al país a la democracia en 1994. Las encuestas indican que el ANC podría perder por primera vez su mayoría absoluta y verse obligado a buscar un socio de coalición.

Según la constitución, el presidente es nombrado por el parlamento y no elegido directamente.

Presidente desde 2009 hasta 2018, Zuma fue obligado a abandonar el cargo por motivos de corrupción. En 2021 recibió una condena de 15 meses de cárcel después de negarse a declarar ante un comité que investigaba el nepotismo y la corrupción durante su período en el cargo.

Su arresto provocó disturbios en los que murieron unas 350 personas y cientos de negocios fueron saqueados y atacados con bombas incendiarias.

Zuma pasó menos de ocho semanas en prisión antes de ser puesto en libertad por motivos de salud precaria.