Elecciones en Senegal 2024: Lo que debes saber.

¿Por qué esta elección es importante?

Debería haber sido una de las elecciones más aburridas de África.

Senegal, con una economía en crecimiento, es visto como un país estable y seguro, no es poca cosa en África occidental, donde los golpes de estado, crisis e insurgencias abundan. Un presidente considerado como una mano firme se retira después de dos mandatos. Una lista de candidatos principalmente tomada de la vieja guardia política.

Pero luego el presidente, Macky Sall, arruinó cualquier posibilidad de una elección mundana. Apareció en la televisión estatal y canceló la votación, alegando corrupción en la forma en que los candidatos fueron aprobados por el tribunal constitucional.

En medio del alboroto que siguió, el Sr. Sall retrocedió y dijo que la votación se llevaría a cabo el 24 de marzo, nueve días antes de que expire su mandato. Y luego, en un movimiento dramático, liberó al principal candidato de la oposición y al líder del partido de la oposición de la cárcel.

¿Quiénes son los candidatos?

El candidato del partido gobernante es Amadou Ba, un ex primer ministro. El hombre que muchos consideran como el principal desafiante, Bassirou Diomaye Faye, acaba de ser liberado de la cárcel. Cuenta con el respaldo de un político popular pero divisivo, Ousmane Sonko. Luego hay otros 17 candidatos, entre ellos ex alcaldes y ex primeros ministros.

Pero lo más importante es quién no está postulando. Ese sería el Sr. Sonko, que no puede participar porque fue condenado por corromper a un menor, en un escándalo que involucró a una joven empleada de un salón de masajes que lo acusó de violación. El Sr. Sonko es el principal opositor del Sr. Sall, un (relativamente) joven ex inspector de impuestos que ha dominado la política en Senegal recientemente, principalmente criticando a la élite y prometiendo ayudar a la juventud desempleada de Senegal.

El Sr. Sonko tiene muchos críticos. Pero muchos jóvenes senegaleses dicen que dice verdades al poder, y han salido repetidamente a las calles en su defensa a pesar del riesgo de muerte a manos de la policía. Junto con el Sr. Faye, fue liberado de la cárcel la noche del jueves.

Otra persona importante que no puede postularse es Karim Wade, hijo del ex presidente Abdoulaye Wade, que intentó aferrarse al poder en 2012 pero fue derrotado por el Sr. Sall. El joven Sr. Wade, que es franco-senegalés, está impedido de postularse porque no renunció a su ciudadanía francesa cuando presentó su candidatura. Eso es lo que inició todo el alboroto y llevó a la cancelación de la elección por parte del Sr. Sall en primer lugar.

¿Cuáles son los problemas principales?

La economía es uno de los principales problemas: la mayoría de los senegaleses dicen que la situación económica es mala y que su administración es el problema más importante que enfrenta el gobierno, según Afrobarómetro, una red de investigación independiente. La economía está creciendo, pero más del 36 por ciento de las personas viven en la pobreza.

Casi un tercio de los jóvenes están desempleados, y muchos tienen la mirada puesta en llegar a Europa o América para mejorar sus perspectivas. Miles toman botes hacia las Islas Canarias, carreteras desérticas peligrosas hacia el Mediterráneo o, más recientemente, rutas tortuosas en avión, autobús o a pie hacia Centroamérica.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Los resultados de la primera vuelta deberían surgir aproximadamente una semana después de la elección del próximo domingo, pero muchos analistas esperan una segunda vuelta. La última vez que ocurrió esto, la segunda vuelta se llevó a cabo aproximadamente un mes después de la primera. El Sr. Sall dice que dejará el cargo antes del 2 de abril, y si hay una segunda vuelta, el consejo constitucional dice que el jefe de la asamblea nacional, Amadou Mame Diop, debería asumir el cargo de manera interina.

¿Quién es el probable ganador?

Casi con toda seguridad un ex inspector de impuestos. El Sr. Ba, quien renunció como primer ministro para centrarse en lo que debe ser una de las campañas políticas más cortas, es un ex inspector de impuestos. Lo mismo ocurre con el Sr. Faye, que no es muy conocido pero tiene buenas posibilidades de ganar simplemente porque fue ungido por el Sr. Sonko.

Ni el Sr. Ba ni el Sr. Faye son particularmente queridos en Senegal, y ninguno se espera que gane por mayoría abrumadora. Pero si la elección se dirige a una segunda vuelta, muchos analistas dicen que será una elección entre los dos.

¿Dónde encontrar más información?

Los principales políticos de la oposición de Senegal liberados de la cárcel justo antes de las elecciones

El presidente de Senegal cancela una elección nacional. Sus críticos lo llaman un golpe de estado.

“El Estado mató a mi hermano”: Senegal en medio de una conmoción tras protestas mortales

Un accidente mortal de bote en Senegal eleva la preocupación sobre patrullas para detener a los migrantes

¿Qué otras elecciones están ocurriendo?

Rusia

Eslovaquia

Irán

India