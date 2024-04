Informe del partido – GT vs RCB, 45º partido, 28 de abril de 2024

Royal Challengers de Bengala 206 por 1 (Jacks 100*, Kohli 70*) venció a Gujarat Titans 200 por 3 (Sai Sudharsan 84*, Shahrukh 58, Swapnil 1-23) por nueve wickets

Con seis overs restantes en la persecución, faltaban 53. Virat Kohli en 69, Will Jacks en 44. La pregunta obvia en ese momento era si Kohli podría llegar a un siglo.

Eso fue hasta que Jacks decidió recordar a todos su presencia y habilidades para golpear. Se embarcó en una racha de seis y ayudó a Royal Challengers de Bengala (RCB) a saquear 58 de los siguientes dos overs y superar el objetivo de 201 con cuatro overs de sobra. En el proceso, dejó completamente de lado la entrada de Kohli y se precipitó a un siglo en 41 bolas, su primero en el IPL, con un mínimo de problemas. Fue una entrada que cambió de velocidad en un abrir y cerrar de ojos, y tuvo a Kohli gesticulando que solo le faltaba un cubo de palomitas y una bebida fría desde el mejor asiento de la casa para presenciar la tormenta de Will.

Esto fue todo después de que Gujarat Titans sumara 200 por 3 gracias a un 84 no vencido de B Sai Sudharsan y un 58 en 30 bolas de Shahrukh Khan. Con la pista ayudando al giro al comienzo del juego antes de tornarse propicia para los golpes, parecía como si GT tuviera suficiente en el marcador. Hasta que no fue así.

El agarre de RCB en la fase de poder

Antes del inicio de los partidos del domingo, RCB tenía la segunda peor tasa de economía en la fase de poder, su 10.53 era solo ligeramente mejor que el 10.68 de los Caballeros de Kolkata. Pero contra GT, los lanzadores de RCB estuvieron en el punto, y todo comenzó en el primer over. Swapnil Singh, jugando solo su segundo partido en el IPL 2024, engañó a Wriddhiman Saha con un vuelo, haciéndolo atrapar en cortas con un intento de salir hacia adentro.

A partir de ahí, Shubman Gill y Sai Sudharsan simplemente consolidaron. Sus intentos por liberar las cadenas no dieron frutos, ya que solo pudieron anotar un cuadrangular en los últimos tres overs de poder para terminar con 42 por 1. Glenn Maxwell, de regreso en el XI para RCB, luego se aprovechó del inicio tranquilo de Gill para hacerlo atrapar brillantemente en el largo-on en un esfuerzo de Cameron Green por zambullida.

Sai Sudharsan y Shahrukh inyectan impulso

Con 45 por 2 en el séptimo over, GT decidió enviar a Shahrukh en el No. 4 y la movida dio ricos dividendos. Empezó de inmediato, sacando a Maxwell por encima del largo-on para seis antes de tirar de un lanzamiento no tan corto entre el largo-on y el profundo mediowicket para cuatro. Se le pidió a Shahrukh que fuera el disruptor y desempeñó ese papel a la perfección. Fue severo con Karn Sharma, golpeándolo por dos seis en dos overs, lo que lo sacó del ataque. Luego golpeó a Green por 4, 4, 6 para lograr un fifty de 24 bolas, su primero en el IPL.

La carnicería de Shahrukh permitió a Sai Sudharsan cambiar de marcha. Estaba en 18 de 16 cuando terminó el poder, y en 32 de 23 en el décimo over. Atacó al legspin de Karn antes de deshacerse de un casi-perfecto yorker de Mohammed Siraj para completar su medio siglo en 34 bolas. Los Titans lograron anotar 106 en los overs intermedios (7 a 16), la mayoría que han anotado en esta fase esta temporada. De hecho, GT hizo 86 de solo 45 bolas cuando Shahrukh estaba en el medio.

Incluso después del despido de Shahrukh, derribado por una entrega completa de inversión de Siraj, Sai Sudharsan no se amedrentó. En sus próximas 15 bolas, anotó 34 y fue particularmente severo con el giro, con una tasa de golpe de 205 (41 de 20) en comparación con 153.57 (43 de 28) contra los rápidos. Sin embargo, las 51 que GT logró al final del juego parecían un poco decepcionantes.

Kohli lo hace a la manera de RCB

Faf du Plessis apuntó a Azmatullah Omarzai en el tercer over de la persecución, golpeándolo por 6, 6, 4, una secuencia que terminó con un scoop sobre el wicketkeeper. Pero R Sai Kishore, introducido en el cuarto over, logró hacer que se fuera a los límites de mediowicket profundo para romper la asociación inicial. Eso no disuadió a Kohli, quien golpeó a Rashid Khan por encima de su cabeza antes de pegar dos seis en dos bolas del próximo de Sai Kishore.