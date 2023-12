Qué hacer cuando obtengas un nuevo Mac o MacBook

Tienes un Mac nuevo? Si este es el primero que has tenido, ¡enhorabuena! Tu nuevo Mac es fácil de usar y más poderoso que nunca. Tan fácil como es el Mac de usar, hacer algunas cosas puede que no sea instantáneamente obvio (especialmente si vienes de Windows). Te debes asegurar de que estás sacando el máximo provecho de tu nueva inversión. Aquí hay 10 cosas que deberías hacer de inmediato que te ayudarán a comenzar el camino hacia ser un usuario avanzado de Mac. La mayoría de estos no te costarán absolutamente nada excepto un poco de tiempo para configurar. Tenemos una guía separada sobre cómo configurar tu Mac, también explicamos cómo mover todo desde tu antiguo Mac a tu nuevo Mac. Y si te estás cambiando de PC a Mac, lee: Cómo cambiar de PC a Mac. 1. Ingresa tu Apple ID y contraseña Foundry Hay una buena probabilidad de que si estás comprando un Mac por primera vez, ya uses un iPhone o un iPad. Al igual que esos otros dispositivos, tu Mac quiere que ingreses tu Apple ID y la contraseña de tu Apple ID. Ingresa tu Apple ID y la contraseña para conectarte a iCloud en tu Mac cuando lo configures por primera vez, o más tarde a través de la configuración del sistema del ID de Apple. Al conectarte a iCloud con tu Apple ID, puedes acceder a todas tus fotos, contactos, calendarios y mucho más en todos tus dispositivos Apple sin tener que conectarlos físicamente o sincronizarlos. Una vez que todos tus dispositivos Apple estén vinculados de esta manera, también podrás aprovechar funciones como la capacidad de copiar y pegar entre dispositivos, usar un mouse y un teclado para controlar más de un Mac, y realizar compras en la Mac App Store. Dependerá de si eres un suscriptor de iCloud, también podrás sincronizar archivos en la nube, incluidos documentos y todo lo que guardes en tu Escritorio. Debido a que puedes acceder a todo en iCloud en cualquier dispositivo Apple que poseas, no necesitarás tener tu Mac a mano para editar, por ejemplo, un documento de Pages en el que estés trabajando. Descubre más sobre iCloud aquí: Cómo usar iCloud y qué es iCloud Private Relay. Para saber cuánto cuesta iCloud, lee: Planes y precios de almacenamiento en iCloud. Si aún no has creado un Apple ID, es el momento de hacerlo. Piensa en tu Apple ID como tus llaves al reino. Para obtener ayuda, lee: Cómo crear un Apple ID. Puedes acceder a tu ID de Apple yendo a Configuración del sistema (Preferencias del sistema en máquinas previas a Ventura) y haciendo clic en Apple ID en la parte superior. 2. Foundry Si alguna vez te has preguntado por qué el Mac no viene con un grueso manual de instrucciones que explique cómo funciona y cómo funcionan todas las aplicaciones, no busques más: ese manual está integrado en la computadora. El menú de Ayuda es tan obvio que la mayoría de nosotros lo pasamos por alto por completo. Pero lo hacemos bajo nuestro propio riesgo porque puede ser de gran ayuda. El menú de Ayuda está justo ahí en la barra de menú y es contextual: su contenido cambiará dependiendo de la aplicación que esté abierta. Hacer clic en el menú de Ayuda abrirá un campo de búsqueda, una tabla de contenido, listas de accesos directos y otros consejos útiles e instrucciones paso a paso, a menudo con indicaciones visuales para mostrarte en qué menús hacer clic y qué elementos de menú seleccionar. Cada vez que te atascas en una aplicación y no sabes qué hacer a continuación, haz clic en el menú de Ayuda para salir del apuro. 3. Foundry El menú de Apple está en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Mac. Hacer clic en el icono de Apple te da acceso instantáneo a la Configuración del sistema de tu Mac, la Mac App Store y aplicaciones y documentos que has abierto recientemente (ver Elementos recientes). También puedes usar el menú de Apple para reiniciar tu Mac y apagarlo. Si una aplicación se comporta mal y deja de funcionar, el menú de Apple también cuenta con una función especial que vale la pena conocer: Forzar salir. Forzar salir cerrará inmediatamente una aplicación obstinada, para que puedas reiniciar tu computadora y volver al trabajo. 4. Conoce Spotlight Foundry Integrado en macOS, Spotlight te ayuda a encontrar rápidamente cosas en tu computadora: documentos, aplicaciones, imágenes, contactos, mapas y archivos. Además, puede conectarse a internet para buscar lugares como Wikipedia, sitios de noticias, listados de películas y mucho más. Incluso puedes usar Spotlight para hacer cálculos, como convertir pies a metros o cualquier tipo de aritmética simple a la que prefieras confiar al ordenador. Spotlight vive en la barra de menú de su Mac; es el icono que parece una lupa y al hacer clic en él aparece el campo de búsqueda de Spotlight. También puedes abrir Spotlight presionando Command y Space al mismo tiempo. Escribe cualquier cosa en el campo de búsqueda y Spotlight buscará en ella. Una vez que le cojas el tranquillo, usar Spotlight es la forma más rápida de lanzar aplicaciones, encontrar documentos y hacer un montón de otras cosas en tu Mac muy rápidamente. Con el paso de los años, ha ganado más y más funciones, incluyendo una robusta búsqueda web e imágenes, y acciones rápidas como temporizadores integrados. 5. Personaliza el Dock Apple El Dock es esa barra de iconos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de tu Mac. Los Docks en los Macs nuevos estarán llenos de aplicaciones integradas de Apple, como Safari, Mail, Contactos, Calendarios y Notas, pero puedes personalizarlo a tu gusto. Tu Dock es la parte más importante del Escritorio de tu Mac, así que tómate un tiempo para dejarlo como quieras. Puedes adaptar tu Dock para mostrarte solo las aplicaciones que te interesan. ¿No usas Mapas o FaceTime? Arrástralos fuera del Dock hasta que aparezca la palabra Quitar y suelta. ¿Usas Correo más que cualquier otra cosa? Muévelo hacia la izquierda en su lugar. También puedes agregar aplicaciones, carpetas y archivos que necesitas con frecuencia simplemente arrastrándolos y soltándolos en el Dock. Para reducir aún más el espacio ocupado por el Dock, puedes cambiar el tamaño de los íconos. Para cambiar el tamaño del Dock, haz clic y arrastra en la barra que separa las aplicaciones de las carpetas y los montones. También puedes cambiar el tamaño de los íconos, cambiar la magnificación de los íconos al pasar el cursor sobre ellos, desactivar la animación que rebota, reposicionar el Dock en los bordes izquierdo, inferior o derecho de tu pantalla, y mucho más en la configuración de Escritorio y Dock (macOS Ventura y posteriores) o en la configuración de Dock y Barra de menús (macOS Monterey y versiones anteriores). 6. Personaliza la apariencia de tu Mac Foundry Este es tu Mac. Hazlo lucir como quieras. Cambia el fondo de pantalla: Haz clic derecho en el escritorio y selecciona Cambiar fondo de pantalla, o abre Configuración del sistema y selecciona la opción Fondo de pantalla. Puedes elegir entre las hermosas imágenes que Apple proporciona o elegir una tuya. Personaliza la interfaz: Abre Configuración del sistema y elige Apariencia. Puedes elegir cosas como colores de resalte y si tu interfaz cambia a claro u oscuro según la hora del día, y más. Cambia el protector de pantalla: En Configuración del sistema > Protector de pantalla puedes elegir entre un montón de protectores de pantalla, incluyendo algunas vistas hermosas de la Tierra desde la estación espacial, videos submarinos y más. Usa Montones de Escritorio: Si quieres mantener ordenado el escritorio de tu Mac, te recomendamos activar los Montones de Escritorio, que agruparán todos los archivos en tu Escritorio por categoría (puedes elegir si se ordenan por tipo, fecha o etiquetas.) Para activar los Montones, haz clic en el Escritorio y elige Ver > Usar Montones del menú. Ahora todo se clasificará en ‘Montones’ apropiados para la categoría en tu Escritorio en lugar del Escritorio estar lleno de miles de capturas de pantalla y archivos. La Configuración del sistema solía llamarse Preferencias del sistema en versiones anteriores de macOS. 7. Aprende atajos de teclado y domina los gestos Foundry La interfaz de usuario de Apple está configurada con menús sencillos como Archivo y Edición, y la mayoría de las aplicaciones también exponen sus funciones principales a través de esos menús. ¿Necesitas imprimir algo? Simplemente haz clic en el menú Archivo y selecciona Imprimir. Pero puedes ahorrarte mucho tiempo utilizando…