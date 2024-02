Despidos de Apple limpian la ‘explosión de payasos’

February 25, 1981: El CEO de Apple, Michael Scott, supervisa un despido masivo de empleados, luego organiza una gran fiesta. Los despidos en Apple siguen a un auge de contrataciones que llevó a lo que Scott llamó una “explosión de payasos” en la empresa. También representan un indicio temprano de que la divertida cultura empresarial de inicio de Apple ha desaparecido para siempre.

“Solía decir que cuando ser CEO de Apple dejara de ser divertido, renunciaría”, le dice a una multitud de empleados de Apple. “Pero ahora he cambiado de opinión: cuando ser CEO ya no sea divertido, simplemente despediré gente hasta que vuelva a ser divertido”.

Para muchas personas en Apple, el día es el peor en la historia de la empresa.

Miércoles Negro: Despidos en Apple siguen a la ‘explosión de payasos’

En el momento de los despidos, Apple estaba creciendo increíblemente rápido. Con casi 2000 personas en nómina, Scott pensó que la empresa simplemente había crecido demasiado rápido. La expansión llevó a lo que él llamó una “explosión de payasos”, con Apple empleando a personas que no consideraba jugadores A.

Comenzó pidiendo a cada gerente departamental una lista de empleados que Apple podría prescindir. Luego compiló estos nombres en un memo y circuló la lista, buscando nominaciones para 40 personas que enfrentarían el hacha. Scott luego despidió personalmente a estas personas en un despido masivo que se conoció como el “Miércoles Negro” de Apple.

“Por lo general, los sacudones dentro de las empresas suceden cuando las cosas van mal”, Andy Hertzfeld, entonces programador de sistemas en Apple, me dijo para mi libro La Revolución de Apple. “El Miércoles Negro fue uno de varios sacudones que tuvieron lugar en Apple cuando las cosas iban genial. Las ventas se duplicaban casi cada mes, así que diría que fue un poco inusual.”

Una broma inoportuna y ‘una de las cosas más feas que he visto’

Al final del día, Scott reunió a los empleados restantes de Apple. En un intento por aligerar el ambiente, hizo su broma sobre despedir personas hasta que Apple volviera a ser divertido. Esto habría sido malo en cualquier momento. Desafortunadamente, resultó que los despidos en Apple seguían llegando.

“Mientras tanto, hay gerentes circulando por la multitud, tocando a las personas en el hombro, porque resulta que no habían terminado de despedir gente aún”, Bruce Tognazzini, quien trabajaba como diseñador de interfaces en Apple en ese momento, me dijo. “Así que las personas son sacadas del grupo uno a uno y se les dice que ya no tienen trabajo. Fue una de las cosas más feas que he visto. Si estabas en la base de la pirámide, típicamente eras despedido porque tu jefe lo fue. Las personas se sintieron inútiles cuando no lo eran. Fue algo terrible.”

Apple hace la transición a una empresa seria

Después del Miércoles Negro, unos pocos empleados de Apple intentaron formar un sindicato llamado la Unión de Profesionales de la Computación. Su primera reunión nunca sucedió. Para muchos trabajadores, los despidos marcaron el punto en el que Apple hizo la transición de una startup divertida a una empresa seria con una estricta adherencia al resultado final.

En otras palabras, este fue el momento en el que Apple creció. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, estaba de camino. Y Steve Jobs se cortó el pelo largo y comenzó a vestirse como un hombre de negocios.

Para muchas personas, parecía que los proyectos impulsados por comités como el fallido Apple III pronto se convertirían en la norma en Cupertino.

Finalmente, esto resultó ser el principio del fin para Mike Scott como CEO de Apple. Los despidos generaron sentimientos tan negativos que el influyente inversor de Apple, Mike Markkula, degradó a su amigo Scott al cargo de vicepresidente. Markkula luego se metió en la brecha para mantener la paz. Scott solo permaneció en Apple un par de meses más.