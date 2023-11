Sam Altman sigue intentando regresar como CEO de OpenAI.

La sorpresiva decisión de Sam Altman de unirse a Microsoft después de su despido sorpresa en OpenAI aún no está cerrada. Varias fuentes le dicen a The Verge que él y el cofundador Greg Brockman todavía están dispuestos a regresar a OpenAI si los miembros restantes de la junta directiva que lo despidieron dan un paso al costado. Actualización 6:18PM ET: El CEO de Microsoft, Satya Nadella, apareció en CNBC y Bloomberg TV esta noche. Cuando Jon Fortt de CNBC le preguntó directamente si Sam Altman sería empleado de Microsoft y los 700 empleados de OpenAI se unirían a él en la empresa, Nadella dijo que “eso le corresponde a la junta directiva, la gerencia y los empleados de OpenAI.” También dijo que Microsoft “decidió asociarse explícitamente con OpenAI [y] obviamente eso depende de las personas de OpenAI que se queden allí o vengan a Microsoft, así que estoy abierto a ambas opciones.” Preguntaron si Microsoft necesita un asiento en la junta de OpenAI, a lo que él dijo en CNBC “es evidente que algo tiene que cambiar en torno a la gobernanza. Tendremos un buen diálogo con su junta al respecto, y caminaremos a través de eso a medida que evolucione.” En Bloomberg, él dijo a Emily Chang que “las sorpresas son malas” y que Microsoft “definitivamente querrá algunos cambios en la gobernanza. Esta idea de que los cambios ocurran sin estar informados no es buena.” Al preguntarle directamente a Chang quién sería el CEO de OpenAI mañana, Nadella se rio y dijo “dejaré que se resuelva con OpenAI y su junta.” Aquí está el resto de nuestra historia original: La prometida masiva salida de virtualmente todos los empleados de OpenAI, incluyendo el miembro de la junta y científico jefe Ilya Sutskever, quien lideró el movimiento inicial para deponer a Altman, significa que hay más presión sobre la junta que nunca, con solo dos de los tres miembros restantes necesitando dar un paso al costado. Altman publicó en X que “todos vamos a trabajar juntos de una forma u otra”, lo cual nos dijeron que significa que la lucha continúa. Altman, el expresidente Brockman y los inversores de la compañía todavía están tratando de encontrar una salida elegante para la junta, dicen varias fuentes con conocimiento directo de la situación. Un portavoz de Microsoft se negó a comentar. Después de que Altman fuera despedido repentinamente el viernes, las negociaciones con la junta para potencialmente traerlo de vuelta alcanzaron un punto muerto. Mientras el equipo directivo y los inversores de OpenAI estaban seleccionando candidatos para reemplazar a la junta para el posible regreso de Altman, la junta llevaba a cabo en silencio su propia búsqueda de CEO en paralelo. El domingo por la noche, la junta anunció que Emmett Shear, el cofundador de Twitch, sería el CEO, aparentemente poniendo fin a la posibilidad de que Altman regrese. Los empleados respondieron a la noticia de un nuevo CEO en el Slack de OpenAI con un emoji de “fuck you”. Ha habido una lucha constante por el poder dentro de OpenAI desde el viernes, con casi todos los empleados en contra de la junta de tres personas que se opone a Altman. Los empleados de la sede de la empresa en San Francisco se negaron a asistir a una reunión de emergencia programada el domingo con el nuevo CEO Emmett Shear, según una persona familiarizada con el asunto, que agregó que respondieron al anuncio en el Slack de OpenAI con un emoji de “fuck you”. Mas tarde esa noche, Sutskever se pasó de bando en la junta, a pesar de que había jugado un papel clave en el destituir a Altman solo unos días antes. Su nombre estaba en una carta abierta a la junta el lunes pidiéndoles que renuncien y restituyan a Altman, que casi toda la compañía ha firmado. El lunes, los empleados comenzaron a publicar en las redes sociales que están continuando manteniendo la empresa y manteniendo la estabilidad del servicio para los desarrolladores de OpenAI, lo que nos dijeron que se está haciendo para asegurar que la empresa no se derrumbe por completo mientras se presiona a la junta a dimitir. El nuevo CEO Emmett Shear hasta ahora ha sido incapaz de obtener documentación escrita del razonamiento detallado de la junta para despedir a Altman, que tampoco ha sido compartida con los inversores de la compañía, según personas familiarizadas con la situación. Él dijo en una nota a los empleados el domingo por la noche que su primera orden de negocios sería “contratar a un investigador independiente para profundizar en todo el proceso que condujo a este punto y generar un informe completo.” ¿Sabes más sobre lo que está sucediendo dentro de OpenAI? Me encantaría hablar. Puedes contactarme por correo electrónico a [email protected] o a través del formulario de contacto en mi Linktree. Luego podemos establecer un canal seguro. Momentos después de que se publicara esta historia por primera vez, Altman dijo en otra publicación de X que su “prioridad principal sigue siendo asegurarse de que OpenAI continúe prosperando”, y que él y Microsoft “se comprometen a proporcionar plenamente la continuidad de las operaciones a nuestros socios y clientes”. No está claro cómo ir a Microsoft con más de 700 ex empleados de OpenAI es compatible con garantizar que OpenAI continúe prosperando, o cómo eso puede ser razonablemente establecido como una prioridad para esos ex empleados una vez que estén trabajando en Microsoft. Además: Altman todavía no aparece en el directorio corporativo interno de Microsoft. Los miembros de la junta directiva restantes que se oponen a Altman son el CEO de Quora, Adam D’Angelo, la ex CEO de GeoSim Systems, Tasha McCauley, y Helen Toner, directora de estrategia en el Centro de Tecnología Emergente y Seguridad de Georgetown. Hasta ahora no han respondido a las solicitudes de comentario de The Verge.