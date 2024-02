Ursula von der Leyen busca un segundo mandato como máxima funcionaria de la Unión Europea.

“¿A quién llamo si quiero llamar a Europa?”

La respuesta a la famosa pregunta, atribuida a Henry Kissinger pero probablemente apócrifa, ha sido más simple de responder en los últimos cuatro años que nunca antes: llamas a Ursula von der Leyen.

Presidenta de la Comisión Europea desde 2019, la Sra. von der Leyen ha surgido como el rostro de la respuesta de Europa a las crisis importantes, y el lunes anunció que buscaría un segundo mandato de cinco años.

“Me presenté en 2019 porque creo firmemente en Europa. Europa es mi hogar”, dijo el lunes en Berlín en la conferencia del partido Unión Demócrata Cristiana. “Y cuando surgió la pregunta en ese momento sobre si podía imaginarme convertirme en presidenta de la Comisión Europea, respondí de inmediato ‘sí’ intuitivamente.”

“Hoy, cinco años después, estoy tomando una decisión muy consciente y bien considerada: me gustaría postularme para un segundo mandato”, agregó.

Dado su sólido historial al dirigir la respuesta europea tanto a la pandemia como a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se considera que la Sra. von der Leyen es una apuesta relativamente segura para mantener el puesto, que no es elegido, pero se decide en negociaciones entre los líderes de la Unión Europea.

Otro mandato para la Sra. von der Leyen proporcionaría continuidad al bloque, que también podría esperar que amplíe aún más la autoridad de su cargo, incluso más allá de sus deberes de supervisar la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, que es responsable de redactar leyes y políticas para los 27 estados miembros.

Si es reelegida, sería más longeva que sus dos predecesores en el cargo combinados. Y las señales eran claras de que se disponía a celebrar propuestas en un estado de la UE después de otro a partir de 2024. También dijo que quería más poderes para la Comisión y que estaba dispuesta a impulsar acuerdos vinculantes en política climática y digital. Y, procurando proyectar la UE como una potencia global, considera que su bloque debe intervenir a menudo en asuntos de temas yihadistas y latinoamericanos.

Who is she and what has she done?

Ginecóloga y política conservadora alemana, la Sra. von der Leyen tuvo una trayectoria poco interesante como ministra en la administración de la ex canciller Angela Merkel. Pero se ha convertido en una figura de confianza en el intrincado trabajo de la UE.

Para el presidente Biden, quien la menciona frecuentemente como Ursula, la Sra. von der Leyen, de 65 años, ha sido la persona indicada para coordinar las políticas entre la UE y los EE. UU.

La Sra. von der Leyen lideró la respuesta europea a la pandemia, aunque la política de salud ha sido tradicionalmente competencia de los gobiernos nacionales. Inicialmente, la UE se quedó rezagada respecto a Gran Bretaña y los Estados Unidos en la distribución de vacunas, pero más tarde se puso al día y superó a otras grandes potencias mundiales, y recibió en su mayoría elogios por su manejo de la crisis.

La Sra. von der Leyen aseguró un gran acuerdo con Pfizer para las vacunas contra el Covid que fue bien recibido como un avance, aunque fue criticado por su falta de transparencia. Los términos de los contratos, incluyendo lo que pagaron por ellos los ciudadanos de la UE, nunca han sido revelados.