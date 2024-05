Kristi Noem: Posible candidata a vicepresidenta de Trump prohibida en seis reservas indígenas.

Dos tribus nativas americanas en Dakota del Sur han prohibido a su gobernadora, Kristi Noem, en su tierra debido a sus comentarios despectivos contra los líderes tribales y la vida en la reserva. Las prohibiciones más recientes se suman a las exclusiones de cuatro reservas existentes en este año. Noem está ahora prohibida en casi un quinto del territorio del estado. Esto viene después de que la republicana cancelara abruptamente una desastrosa gira de promoción en los medios de comunicación nacional. Noem fue una vez una de las principales candidatas para ser compañera de fórmula de Donald Trump este año. Menos de tres meses atrás, encabezó una encuesta de candidatos a vicepresidenta para las elecciones de noviembre. Sin embargo, una serie de controversias recientes, incluyendo una historia de cómo disparó a un perro mascota, han generado críticas bipartidistas. Las tribus Sisseton Wahpeton Oyate y Yankton Sioux aprobaron resoluciones separadas el viernes para prohibir a Noem entrar en su territorio. Las tribus se unieron a las tribus Cheyenne River Sioux, Oglala Sioux, Rosebud Sioux y Standing Rock Sioux para convertir a la máxima autoridad ejecutiva del estado en una proscrita en sus tierras. Esto significa que seis de las nueve tribus nativas de Dakota del Sur ahora le están negando la entrada.

Los gobiernos tribales tienen el derecho soberano de excluir a los no miembros de sus tierras, con la policía tribal preparada para actuar si es necesario. Sin embargo, una secretaria de los Yankton Sioux aclaró a los medios locales que la tribu no ha “oficialmente” prohibido a la gobernadora por votación de su consejo general, sino por su comité de negocios y reclamaciones, el principal cuerpo electo. Como gobernadora, Noem, de 52 años, ha estado a menudo en desacuerdo con estas autoridades. Mientras que las autoridades tribales y federales tienen jurisdicción penal sobre las reservas, ella ha buscado expandir el poder estatal. Fue desterrada en 2019 por el Consejo Tribal de la Oglala Sioux después de firmar legislación contra los disturbios en respuesta a protestas lideradas por nativos contra el oleoducto Keystone XL, y luego de nuevo a principios de este año por una retórica que vincula la inmigración ilegal con el crimen en la Reserva India de Pine Ridge. La gobernadora también ignoró las objeciones tribales a un espectáculo de fuegos artificiales en 2020 sobre el Monte Rushmore y chocó con los líderes tribales después de que establecieran controles de coronavirus para controlar las visitas a sus reservas. Más recientemente, ella alegó que los niños nativos “no tienen esperanza” debido a padres ausentes y sugirió sin pruebas que los líderes tribales “se están beneficiando personalmente” de operadores de cárteles de drogas. “El intento salvaje e irresponsable de la gobernadora Kristi Noem de conectar a los líderes tribales y padres con cárteles de drogas mexicanos es un triste reflejo de su política basada en el miedo que no hace nada para unir a las personas para resolver problemas”, escribió Janet Alkire, presidenta de la Standing Rock Sioux, en un extenso rechazo de cinco páginas en marzo. Un portavoz de Noem le dijo a la BBC que “desterrar a la gobernadora Noem no resuelve el problema… ella insta a todos nuestros líderes tribales a desterrar a los cárteles de las tierras tribales”.