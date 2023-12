El Ministerio de Defensa considera la posibilidad de utilizar notificaciones electrónicas para reemplazar las notificaciones de reclutamiento.

Ucrania está considerando implementar un sistema de notificación electrónica para reemplazar los avisos de reclutamiento para los hombres que son llamados al servicio militar, dijo el Ministro de Defensa Rustem Umerov en una entrevista con la emisora pública Suspilne el 23 de diciembre.

Se trata de un proceso bastante complejo que necesita ser discutido paso a paso, explicó Umerov, señalando que el primer paso implicará inventariar las bases de datos de individuos sujetos al servicio militar y clasificarlos en consecuencia.

“Decidiremos cómo contabilizar estos datos porque podría tratarse de un recluta, un miembro del servicio, o ya un veterano”, dijo.

“Después del registro, ¿se les ofrecerá servicio militar a esta categoría de hombres o no?”

El Ministro de Defensa agregó que si se toma la decisión, se enviarán notificaciones electrónicas a los hombres ucranianos elegibles para el reclutamiento en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en soluciones técnicas para asegurar que este proceso sea “civilizado” y organizado, insistió Umerov.

El 21 de diciembre, los periódicos alemanes Die Welt y Bild publicaron una entrevista con Umerov, quien afirmó que Ucrania desea movilizar a hombres de 25 a 60 años que viven en el extranjero en las Fuerzas Armadas a partir de 2024.

“Todavía estamos discutiendo qué debería suceder si no vienen voluntariamente…”

Los diputados ucranianos están redactando un proyecto de ley para regular el reclutamiento de ciudadanos ucranianos que residen en el extranjero, que se espera esté listo en enero de 2024, dijo el miembro del Comité de Defensa parlamentario Vadym Ivchenko a RFE/RL el 22 de diciembre.

Según el proyecto de ley, los hombres con capacidad militar en el extranjero serán sometidos a identificación, después de lo cual podrían recibir avisos de reclutamiento. El representante señaló que los ucranianos decidirían por sí mismos si regresar a Ucrania, pero no regresar violaría la ley.

El Ministerio de Defensa aprobó una nueva doctrina para el ejército, llamada el Concepto de Política de Personal Militar del Ministerio de Defensa, en noviembre. Esta doctrina está destinada a estar en vigor hasta 2028. Incluye cambios relacionados con el reclutamiento, el reclutamiento, el servicio por contrato y el sistema de registro militar.

Umerov, anteriormente ha expresado su compromiso de establecer un registro militar electrónico en Ucrania y de implementar identificaciones militares electrónicas. El proceso de digitalización comenzó en la primavera de 2023 y actualmente está en uso en algunas regiones, especialmente en zonas fronterizas.

El 19 de diciembre, el presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que el ejército había propuesto movilizar a 450,000 a 500,000 personas adicionales, pero dijo que necesitaba argumentos convincentes para tomar este paso, y UAH 500 mil millones ($13.3 mil millones) para financiar el esfuerzo.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine