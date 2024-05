Israel avanza más profundamente en Rafah y combate a un Hamas reagrupado en el norte de Gaza.

Los niños se encuentran detrás de alambre de púas a lo largo de una pendiente cerca de un campamento que alberga a palestinos desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de abril de 2024, en medio del conflicto en el territorio palestino entre Israel y el grupo militante Hamas.

– | Afp | Getty Images

RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Las fuerzas israelíes se adentraron más en la ciudad sureña de Rafah, en Gaza, el domingo y combatieron contra Hamas en partes del norte devastado que el ejército dijo que había despejado meses atrás, pero donde los militantes se han reagrupado.

Continuaron las advertencias contra la creciente ofensiva en Rafah, considerada el último refugio en Gaza para más de un millón de civiles, así como la última fortaleza de Hamas. Alrededor de 300,000 personas han huido de Rafah tras órdenes de evacuación de Israel, que dice que debe invadir para desmantelar a Hamas y devolver a decenas de rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre contra Israel que desencadenó la guerra.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reiteró su oposición a un gran asalto militar en Rafah, diciendo a CBS que Israel “se quedará sosteniendo el peso de una insurgencia duradera” sin un plan de salida de Gaza y de gobernanza posterior a la guerra.

La operación en Rafah en expansión ha generado advertencias de Egipto, país vecino, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tiene la intención de unirse formalmente al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia alegando que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, lo cual Israel rechaza. La declaración citó “la gravedad y alcance crecientes de los ataques israelíes contra civiles palestinos.”

Los soldados israelíes se encuentran junto a vehículos militares, en medio del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, el 7 de mayo de 2024.

Amir Cohen | Reuters

“No puede tener lugar un asalto a gran escala en Rafah,” dijo en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, agregando que no puede ver cómo se puede conciliar con el derecho internacional humanitario.

Gaza ha quedado sin un gobierno en funcionamiento, lo que ha llevado a un deterioro del orden público y ha permitido que la ala armada de Hamas se reconstituya incluso en las áreas más afectadas. Israel aún no ha ofrecido un plan detallado para la gobernanza posterior a la guerra en Gaza, diciendo solo que mantendrá un control de seguridad indefinido sobre el enclave costero con aproximadamente 2.3 millones de palestinos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso por el Día Conmemorativo se comprometió a seguir luchando hasta la victoria en memoria de los caídos en la guerra.

Netanyahu ha rechazado los planes post guerra propuestos por Estados Unidos para que la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania ocupada por Israel, gobierne Gaza con el apoyo de países árabes y musulmanes. Esos planes dependen de avances hacia la creación de un estado palestino, algo a lo que se opone el gobierno de Netanyahu.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomó como rehenes a otras 250. Los militantes aún mantienen alrededor de 100 cautivos y los restos de más de 30. Las conversaciones mediadas internacionalmente sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes parecen estar en un punto muerto.

La ofensiva aérea, terrestre y marítima de Israel ha matado a más de 35,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no hace distinciones entre civiles y combatientes en sus cifras. Israel dice que ha matado a más de 13,000 militantes, sin proporcionar evidencia.

Intenso bombardeo en el norte

Los palestinos informaron de intensos bombardeos israelíes durante la noche en el campamento de refugiados urbano de Jabaliya y otras áreas del norte de Gaza, que han sufrido una amplia devastación y han estado en gran medida aisladas por las fuerzas israelíes durante meses. Oficiales de la ONU dicen que hay una “hambruna total” allí.

Los residentes dijeron que aviones de guerra israelíes y la artillería atacaron en todo el campamento y el área de Zeitoun al este de la ciudad de Gaza, donde las tropas han estado combatiendo contra militantes durante más de una semana. Han pedido a decenas de miles de personas que se trasladen a áreas cercanas.

El humo se alza después de los ataques aéreos israelíes en el este de Rafah, Gaza, el 7 de mayo de 2024. El ejército israelí dijo que sus fuerzas han tomado el control del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

Abed Rahim Khatib | Anadolu | Getty Images

“Fue una noche muy difícil,” dijo Abdel-Kareem Radwan, un hombre de 48 años de Jabaliya. Dijo que pudieron escuchar bombardeos intensos y constantes desde el mediodía del sábado. “Esto es una locura.”

Los primeros respondedores con la Defensa Civil Palestina dijeron que no pudieron responder a múltiples llamadas de ayuda desde ambas áreas, así como desde Rafah.

El Contralmirante Daniel Hagari, el principal portavoz militar israelí, dijo que las fuerzas también estaban operando en Beit Lahiya y Beit Hanoun. Las dos ciudades cerca de la frontera norte de Gaza con Israel fueron bombardeadas intensamente en los primeros días de la guerra.

“El régimen de Hamas no puede ser derrocado sin preparar una alternativa a ese régimen,” escribió en su diario Maariv de Israel el columnista Ben Caspit, reflejando la creciente frustración sentida por muchos israelíes más de siete meses en la guerra. “Las únicas personas que pueden gobernar Gaza después de la guerra son los habitantes de Gaza, con mucho apoyo y ayuda desde el exterior.”

Civiles huyen en el sur

Los palestinos desplazados, que huyeron de Rafah después de que las fuerzas militares israelíes comenzaran a evacuar a civiles de las partes orientales de la ciudad del sur de Gaza, antes de un asalto amenazado, en medio del conflicto entre Israel y Hamas, viajan en un vehículo, en Khan Younis en el sur de la Franja de Gaza el 6 de mayo de 2024.

Ramadan Abed | Reuters

Rafah albergaba a unos 1.3 millones de palestinos antes de que comenzara la operación israelí, la mayoría de los cuales habían huido de la lucha en otros lugares.

Israel ha evacuado ahora la tercera parte oriental de Rafah, y Hagari dijo que decenas de militantes habían sido asesinados allí mientras “continuaban las operaciones dirigidas.” Las Naciones Unidas han advertido que una invasión planeada a gran escala en Rafah acarrearía un mayor colapso de las operaciones humanitarias y provocaría un aumento en las muertes de civiles.

Rafah hace frontera con Egipto cerca de los principales puntos de entrada de ayuda, que ya se han visto afectados. Las tropas israelíes han capturado el lado de Gaza del cruce de Rafah, obligándolo a cerrar. Egipto se ha negado a coordinar con Israel en la entrega de ayuda a través del cruce debido a “la inaceptable escalada israelí,” informó el canal de televisión estatal Al Qahera News.

El humo se eleva después de los bombardeos israelíes en el centro de la ciudad de Gaza el 18 de marzo de 2024, en medio de las batallas entre Israel y el grupo militante Hamas.

– | Afp | Getty Images

Un alto funcionario egipcio dijo a The Associated Press que El Cairo ha presentado protestas a Israel, Estados Unidos y gobiernos europeos, diciendo que la ofensiva ha puesto en alto riesgo su tratado de paz décadas con Israel, piedra angular de la estabilidad regional. El funcionario no estaba autorizado para informar a los medios y habló bajo condición de anonimato.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que no proporcionará armas ofensivas a Israel para Rafah. El viernes, su administración dijo que había “evidencias razonables” de que Israel había violado el derecho internacional que protege a civiles — la declaración más fuerte de Washington al respecto hasta la fecha.

Israel rechaza esas acusaciones, diciendo que intenta evitar dañar a civiles. Culpa a Hamas por el alto número de víctimas porque los militantes luchan en áreas residenciales densamente pobladas. Pero el ejército rara vez comenta sobre los ataques individuales, que a menudo matan a mujeres y niños.