Una ex campeona de esquí rusa y actual directora de la Federación Rusa de Esquí, revela que su padre es ucraniano y su hermano luchó en la agresión de Rusia contra Ucrania

Yelena Välbe, una ex campeona de esquí de fondo rusa y actual directora de la Federación Rusa de Esquí, ha revelado que su padre es ucraniano y que su hermano fue a luchar en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Välbe, una triple campeona olímpica y múltiple campeona mundial, reveló detalles sobre su padre en una entrevista con el periódico sensacionalista StarHit publicado el 8 de noviembre.

“Mi papá vive en Ucrania”, dijo.

“Desafortunadamente, no me comunico con él. Ni siquiera sé si está vivo o no. Nació en Ucrania y trabajó como taxista en Magadán (en el Extremo Oriente ruso). Mi madre y él están divorciados. Cuando tenía unos 20 años, quería comunicarme con él, pero nuestra relación no era sincera. Nunca lo llamé papá”.

La famosa atleta apoya totalmente las políticas del dictador ruso Vladimir Putin y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También compartió con orgullo que su hermano menor se ofreció como voluntario para la guerra.

“Es joven, aún no tiene 40 años”, dijo Välbe, quien tiene 55 años.

“Antes de eso, ya había estado en zonas calientes. Él y sus compañeros soldados decidieron unirse a la Operación Militar Especial”.

La “Operación Militar Especial” es el término de propaganda que el Kremlin utiliza para describir su invasión y guerra de agresión contra Ucrania. Los rusos que utilizan la palabra “guerra” para referirse a la guerra de Rusia pueden ser procesados y encarcelados.

Välbe apoyó abiertamente la invasión a gran escala de Rusia en 2022, afirmando falsamente que “no estamos en guerra con Ucrania, y nadie la atacó”.

Välbe fue elegida para formar parte del Consejo de la FIS, la organización internacional de esquí, en 2021, pero fue removida después de expresar su apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine