Un líder criminal brasileño de alto perfil está aislado en prisión después de que negociara su propia detención.

RIO DE JANEIRO (AP) — Las autoridades informaron el martes que uno de los principales líderes criminales de Brasil fue encerrado en una celda de aislamiento de 6 metros cuadrados (65 pies cuadrados) en una prisión de máxima seguridad para evitar ser asesinado por rivales.

Luiz Antônio da Silva Braga, el jefe del mayor grupo de milicias del estado de Río de Janeiro, se entregó a la policía federal el domingo. El líder criminal, más conocido como Zinho, fue enviado a la prisión de Bangu 1, donde también se encuentran traficantes de drogas y miembros de la milicia, según informó Víctor Santos, secretario de seguridad pública del estado de Río de Janeiro.

“Hoy, la custodia de Zinho es responsabilidad del estado”, dijo a la cadena de televisión GloboNews. “Ahora está en una celda aislada para asegurar su integridad física.”

El abogado de Zinho no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press tras su arresto.

Las milicias surgieron en la década de 1990 cuando originalmente estaban compuestas principalmente por antiguos policías, bomberos y soldados que deseaban combatir la ilegalidad en sus vecindarios. Cobraban a los residentes por protección y otros servicios, pero más recientemente se dedicaron al tráfico de drogas ellos mismos.

Zinho, cuyo grupo de milicias domina la región oeste de Río, tenía 12 órdenes de arresto en su contra hasta que se entregó después de una negociación. Estuvo prófugo desde 2018 y llegó a la cima del grupo después de que su hermano Wellington da Silva Braga, conocido como Ecko, fue asesinado en 2021.

Se cree que las milicias controlan alrededor del 10% del área metropolitana de Río, según un estudio del año pasado realizado por Fogo Cruzado, una organización sin fines de lucro, y un grupo de investigación enfocado en la seguridad en la Universidad Federal Fluminense. Las milicias son distintas de las bandas de narcotráfico que controlan áreas importantes de Río.

Una fuente de la Policía Federal de Brasil que tuvo acceso a la investigación dijo a The Associated Press que Zinho temía que lo ejecutaran si se entregaba a la policía estatal de Río. La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente, también dijo que el líder criminal no se unirá a otros reclusos en Bangu para tomar el sol y comer por razones de seguridad.

El gobernador de Río, Claudio Castro, dijo en un comunicado el lunes que Zinho es el “enemigo número uno de Río” y celebró a sus fuerzas policiales por el arresto.

“Esta es otra victoria de nuestra policía y el plan de seguridad”, dijo Castro. “La desarticulación de estos grupos criminales con arrestos, redadas, bloqueos financieros y el arresto de ese gángster muestra que estamos en el camino correcto”, dijo el gobernador.

También se dijo que protegerían a Zinho con la expectativa de que pudiera firmar un acuerdo que podría implicar a miembros de las fuerzas policiales, políticos y hombres de negocios.

“Eso dependerá en gran medida de hacia dónde lo lleven los abogados, qué información puede ofrecer y, obviamente, qué beneficios puede obtener de tal acuerdo”, dijo Santos, secretario de seguridad pública del estado de Río.

Ricardo Capelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia de Brasil, dijo que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva necesita “trabajar para llegar a la médula de las conexiones del crimen organizado y sus movimientos financieros. Nadie trae terror a un tercio de la ciudad de Río sin tener poderosas conexiones”, dijo en sus redes sociales.

El área dominada por el grupo de Zinho acaparó titulares en octubre cuando los miembros de la banda incendiaron al menos 35 autobuses en aparente represalia por la policía matar a uno de los principales aliados del líder criminal. El ataque no causó víctimas, pero subrayó la capacidad de las milicias para causar caos e infligir daños.

Zinho será juzgado por cargos de formar una organización criminal, lavado de dinero, extorsión, soborno a funcionarios públicos y participación en agosto de 2022 en el asesinato del exconcejal de Río Jerônimo Guimarães Filho, más conocido como Jerominho.

Los investigadores policiales dijeron que Jerominho fue asesinado a tiros por órdenes de Zinho, en un intento por mantener el control de su organización criminal. Los abogados de Zinho han negado durante mucho tiempo que tenga alguna relación con ese caso. También está bajo investigación por varios otros asesinatos de miembros de la milicia.