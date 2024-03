Un horno cayó sobre un Ferrari F8 Tributo.

Lee la historia completa en The Auto Wire

Alguien dejó caer un horno en un Ferrari F8 Tributo

Hemos visto algunos accidentes desafortunados y extraños que involucran automóviles costosos, pero esta es la primera vez que vemos a alguien dejar caer un horno en un Ferrari. Pero eso es exactamente lo que sucedió en China cuando un horno comercial de pizza cayó de una carretilla elevadora y golpeó el capó de un Ferrari F8 Tributo. Es el tipo de cosa que te hace estremecer y sentir lástima por el pobre operador de la carretilla elevadora.

Teniendo en cuenta que un F8 Tributo comienza en $280,000, no hay duda de que las reparaciones serán costosas. Afortunadamente, parece que no hubo daños mecánicos por la caída, ya que el motor está ubicado detrás de los asientos, pero la parte delantera y el capó probablemente no la pasaron tan bien.

La foto del accidente, así como un breve video del incidente, fueron publicados en Twitter, mostrando claramente al operador de la carretilla elevadora sentado allí en estado de shock (y probablemente sintiendo una buena cantidad de temor también). Dado que esto sucedió en China, no estamos seguros de qué consecuencias podría enfrentar el tipo. Después de todo, allí les encanta la pena de muerte para una variedad de delitos.

Las personas rápidamente señalaron varios factores que podrían haber causado que el horno de pizza cayera de la carretilla elevadora. Entre ellos se encuentra que los montacargas estaban demasiado juntos, lo que permitía que la carga se inclinara fácilmente. Otros señalaron el terreno irregular y el hecho de que se estaban utilizando llantas de aire en la carretilla elevadora.

Entendemos por qué el propietario querría llevar su Ferrari F8 Tributo al trabajo. No solo el automóvil parece una obra de arte sobre ruedas, es una delicia conducirlo con un motor V8 twin-turbo de 3.9 litros que produce 710 caballos de fuerza y 568 lb-pie de par motor. Lamentablemente, al igual que todos los Ferraris modernos, viene con una transmisión automática en lugar de una manual adecuada, pero ese es uno de los pocos inconvenientes.

