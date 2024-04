Un hombre es arrestado tras una apuñalamiento en un servicio de iglesia en Sydney. La policía dice que no hay vidas en peligro.

SÍDNEY (AP) — La policía en Australia informa que un hombre ha sido arrestado después de que un obispo y tres feligreses fueran apuñalados en Sídney. No hay heridas que pongan en peligro la vida.

Ocurrió durante un servicio televisado en la iglesia el lunes por la noche, dijo la policía. La iglesia ortodoxa asiria transmite sus servicios en línea.

Un video en las redes sociales muestra a un hombre vestido de negro acercándose a un clérigo en el altar identificado como el obispo en Christ the Good Shepherd en los suburbios de Wakely y aparentemente apuñalándolo repetidamente en la cabeza y el cuerpo.

Los miembros de la congregación se ven gritando y corriendo para ayudar al obispo. El sitio web de la iglesia identificó al obispo como Mar Mari Emmanuel.

El servicio de Ambulancias de NSW dijo que había atendido a un hombre de unos 50 años por cortes múltiples y lo llevó a un hospital, y tres personas más fueron atendidas por uno o más cortes en el lugar.

“Hay una gran respuesta policial en marcha y se insta al público a evitar la zona”, dijo la policía.

Los australianos siguen en shock después de que un asaltante solitario apuñalara a seis personas hasta la muerte en un concurrido centro comercial de Sídney el sábado e hiriera a más de una docena de personas.

Christ the Good Shepherd se había estado preparando para el Domingo de Ramos más adelante este mes.

El obispo apareció en las noticias nacionales el año pasado.

Un video publicado en mayo de 2023 por la Corporación Australiana de Radiodifusión sobre una campaña dirigida a la comunidad LGBTQ+ mostró al obispo en un sermón diciendo que “cuando un hombre se llama a sí mismo mujer, no es ni hombre ni mujer, no eres humano, entonces eres un objeto. Ahora, como eres un objeto, ya no te dirigiré como humano porque no es mi elección, es tu elección”.