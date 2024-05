El mago David Copperfield enfrenta acusaciones de mala conducta sexual por parte de múltiples mujeres: Informe | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El mago David Copperfield ha sido objeto de escrutinio ya que más de una docena de mujeres lo han acusado de mala conducta sexual que abarca varias décadas, según informó The Guardian el miércoles. Según una investigación realizada por The Guardian, se han descubierto acusaciones de 16 mujeres, algunas de las cuales afirman que eran menores de 18 años en el momento de los incidentes. De manera perturbadora, tres mujeres alegan que Copperfield las drogó antes de participar en actos sexuales. El informe, basado en entrevistas con más de 100 individuos y escrutinio de registros policiales y judiciales, detalla encuentros que datan desde finales de la década de 1980 hasta 2014, con las mujeres conociendo a Copperfield a través de sus compromisos profesionales a lo largo de su extensa carrera. El equipo legal de Copperfield refutó las acusaciones, afirmando que nunca había actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con menores de edad. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Copperfield enfrenta tales acusaciones. En 2018, Brittney Lewis lo acusó de drogarla y agredirla sexualmente tres décadas antes, lo cual él negó vehementemente. Lewis es una de las mujeres incluidas en la revelación de The Guardian. Además, otra mujer, prefiriendo el anonimato, alegó que Copperfield la drogó a ella y a una amiga antes de participar en actividad sexual con ellas. Los abogados de Copperfield también negaron estas acusaciones, destacando la ausencia de quejas cuando supuestamente ocurrieron los asaltos. Una mujer, identificada bajo un seudónimo, afirmó haber sido preparada por Copperfield desde que tenía 15 años, alegando llamadas nocturnas y regalos. Su relación, que ella dice comenzó de manera consensuada cuando cumplió 18 años, duró cuatro años. El equipo legal de Copperfield declaró que su relación era legal y consensuada, negando vehementemente cualquier sug..