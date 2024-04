Macintosh 512Ke mejora el Mac | Hoy en la historia de Apple

14 de abril de 1986: El Macintosh 512Ke “de bajo costo” trae mejoras de hardware, y un poco de confusión, a la gama baja de la línea Mac.

El Mac 512Ke es un modelo “mejorado” (de ahí la “e”) del Mac 512K. La actualización aborda las quejas de que el Mac original carecía de suficiente memoria. El 512Ke agrega una unidad de disco floppy de doble densidad de 800KB y una ROM de 128KB a la fórmula del Mac 512K.

Macintosh 512Ke: Un Mac “de bajo costo”. Más o menos.

Como el cuarto modelo de Mac lanzado, el Macintosh 512Ke sirvió como una alternativa de menor costo al Macintosh Plus, que se lanzó tres meses antes. Mientras que el Mac Plus costaba $2,599 al momento de su lanzamiento (equivalente a más de $7,100 hoy), el Mac 512Ke costaba $1,999 (equivalente a un no exactamente barato $5,500 en 2023).

Los compradores del Mac 512Ke podían intercambiar su máquina por un Mac Plus por un pago único de $799. Sin embargo, eso significaba que pagarían más que si simplemente compraran un Mac Plus directamente.

Por su dinero, los compradores del Mac 512Ke obtenían un procesador 68000 de 8MHz (igual que los primeros Mac), 512k de RAM y ese disco floppy de 800KB, pero sin disco duro. Esto venía empaquetado en un estuche beige (al principio) todo en uno, con una pantalla monocromática de 9 pulgadas. Se enviaba con Mac OS System 3.0, pero se podía actualizar para admitir System 6.0.8.

Aunque Steve Jobs ya no estaba en Apple, el Macintosh 512Ke mantuvo su filosofía de que los Macs no deberían ser expandibles. Apple ya se estaba alejando de esta postura con sus computadoras de gama alta, ya que el Mac Plus permitía la expansión de memoria.

El Mac 512Ke no venía con ranuras de expansión de memoria. Sin embargo, fue uno de los primeros Macs (¿quizás el primero?) que podía usarse como servidor AppleShare.

Mac 512Ke: ¿Qué hay en un nombre?

Como los antiguos fanáticos de Apple podrían recordar, los nombres de la línea de productos de la compañía a menudo resultaban confusos. Los mismos Macs a menudo obtenían nombres diferentes dependiendo del punto de venta. Como alguien cuyos primeros recuerdos de Apple vienen de la década de 1990, siempre asocié esta peculiaridad de nomenclatura con esa década. La década de 1980 disfrutó de nombres de productos directos como el Macintosh SE y Macintosh II.

De hecho, esta selección de “Hoy en la historia de Apple” muestra que la desafortunada convención de nombrar de Apple comenzó relativamente temprano en la vida útil del Mac. Mientras que los clientes normales de Estados Unidos compraban esta máquina como el Macintosh 512Ke, Apple también vendía la computadora al mercado educativo como el Macintosh ED. Esa versión venía con un teclado extendido Mac Plus.

Ese mismo modelo, completo con el teclado extendido Mac Plus, también se vendía a clientes no educativos fuera de Estados Unidos bajo el nombre de Macintosh 512K/800.

Más confusión: el Mac 512Ke recibe un cambio estético

Para añadir una complicación final para los completistas de Mac, en 1987 Apple le dio un cambio estético al Macintosh 512Ke al cambiar al esquema de colores Platinum. Eso significó cambiar el bisel frontal del 512Ke al del Macintosh Plus. Pero los internos y el nombre permanecieron iguales.

Apple finalmente canceló la computadora en septiembre de 1987.

¿Recuerdas el Macintosh 512Ke? Deja tus comentarios abajo.