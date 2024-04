Funcionarios israelíes creen que la CPI está preparando órdenes de arresto por la guerra en Gaza.

Oficiales israelíes creen cada vez más que la Corte Penal Internacional está preparando órdenes de arresto para altos funcionarios del gobierno relacionadas con el conflicto con Hamas, según cinco oficiales israelíes y extranjeros.

También creen que la corte está considerando emitir órdenes de arresto para líderes de Hamas.

Si la corte procede, los funcionarios israelíes podrían ser acusados de impedir la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de llevar una respuesta excesivamente dura a los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre, según dos de los cinco oficiales, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir públicamente el asunto.

Los funcionarios israelíes, preocupados por las posibles consecuencias de dicho caso, dijeron que creen que el primer ministro Benjamin Netanyahu está entre los posibles nombres en una orden de arresto. No está claro quiénes podrían ser acusados de Hamas o qué crímenes se citarían.

Los funcionarios israelíes no revelaron la naturaleza de la información que los llevó a estar preocupados por una posible acción de la C.P.I., y la corte no comentó sobre el asunto.

Las órdenes de arresto de la corte probablemente serían vistas en gran parte del mundo como una humillante reprimenda moral, particularmente para Israel, que durante meses ha enfrentado críticas internacionales por su conducta en Gaza, incluida del presidente Biden, que la calificó de “excesiva”.

También podría afectar las políticas de Israel mientras el país presiona su campaña militar contra Hamas. Uno de los funcionarios israelíes dijo que la posibilidad de la emisión de órdenes de arresto por parte de la corte había influenciado la toma de decisiones israelí en las últimas semanas.

Los funcionarios israelíes y extranjeros dijeron que desconocían en qué etapa se encontraba el proceso. Cualquier orden necesitaría la aprobación de un panel de jueces y no necesariamente resultaría en un juicio o incluso en el arresto inmediato de los objetivos.

Karim Khan, el fiscal jefe de la corte, ha confirmado previamente que su equipo está investigando incidentes durante la guerra, pero su oficina declinó hacer comentarios para este artículo, diciendo que no “responde a especulaciones en informes mediáticos”.

La oficina de Netanyahu tampoco hizo comentarios, pero el viernes el primer ministro dijo en redes sociales que cualquier intervención de la C.P.I. “establecería un peligroso precedente que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión desenfrenada”.

Netanyahu no explicó qué motivó su declaración, aunque podría haber estado respondiendo a la especulación sobre las órdenes de arresto en la prensa israelí.

También dijo: “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la C.P.I. de socavar su derecho inherente a la autodefensa. La amenaza de arrestar a los soldados y funcionarios de la única democracia del Medio Oriente y el único estado judío del mundo es escandalosa. No nos someteremos a ello”.

Con sede en La Haya, la C.P.I. es la única corte internacional permanente del mundo con el poder de enjuiciar a individuos acusados de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La corte no tiene su propia fuerza policial. En su lugar, depende de sus 124 miembros, que incluyen la mayoría de los países europeos pero no Israel ni Estados Unidos, para arrestar a los nombrados en las órdenes. No puede juzgar a los acusados en ausencia.

Pero las órdenes de la corte pueden plantear obstáculos para los viajes de los funcionarios nombrados en ellas.

El ataque liderado por Hamas en octubre pasado resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas en Israel y el secuestro de unas 250 más, según funcionarios israelíes. La subsiguiente guerra en Gaza, incluido un intenso bombardeo israelí, ha matado a más de 34.000 personas, según funcionarios gazatíes, causado daños generalizados en viviendas e infraestructura, y llevado al territorio al borde la hambruna.

El asalto israelí en Gaza ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, una corte separada en La Haya, a escuchar acusaciones de genocidio contra el estado israelí y ha provocado una ola de protestas en los campus universitarios de Estados Unidos.

Si la C.P.I. emite órdenes de arresto, vendrían con una profunda estigmatización, colocando a quienes se les nombre en la misma categoría que líderes extranjeros como Omar al-Bashir, el presidente derrocado de Sudán, y Vladimir V. Putin, el presidente ruso, quien fue objeto de una orden el año pasado relacionada con su guerra contra Ucrania.

El enfoque de la C.P.I. en individuos en lugar de estados la diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas entre estados.

Los jueces de la C.P.I. han dictaminado que la corte tiene jurisdicción sobre Gaza y Cisjordania porque los palestinos se han unido a la corte como el Estado de Palestina.

Khan ha dicho que su equipo investigará incidentes que han ocurrido desde el 7 de octubre y que “examinará imparcialmente las pruebas y defenderá los derechos de las víctimas, ya sea en Israel o Palestina”.

La oficina de Khan también ha estado investigando acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la guerra de 2014 entre Israel y Hamas; uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato cree que las nuevas órdenes de arresto serían una extensión de esa investigación.

Hamas y el ejército israelí no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oficina de Yoav Gallant, ministro de defensa israelí, declinó hacer comentarios.

En general, los funcionarios israelíes dicen que luchan de acuerdo con las leyes de la guerra y que toman medidas significativas para proteger a los civiles, acusando a Hamas de esconderse dentro de áreas civiles y forzando a Israel a perseguirlos allí. Hamas ha negado haber cometido atrocidades el 7 de octubre, diciendo, a pesar de pruebas en video en contrario, que sus combatientes intentaron evitar dañar a civiles.

Marlise Simons, Gabby Sobelman y Myra Noveck contribuyeron con informes.