El nuevo iPad Pro se desempeña bien en la prueba extrema de flexión, supera a la generación anterior.

El nuevo iPad Pro ya está aquí y los inevitables tests de resistencia en YouTube ya están en línea. JerryRigEverything y AppleTrack publicaron sus videos de pruebas de flexión, y ambos aparentemente llegaron a la misma conclusión: el nuevo iPad Pro resiste bien a la fuerza extrema y parece bastante resistente a la flexión durante el uso normal.

AppleTrack repitió las mismas flexiones con el iPad Pro M2 y el nuevo iPad Pro M4 para comparar, y mientras que el iPad Pro M4 salió casi ileso, el iPad Pro M2 tenía una curvatura definitiva en la esquina cerca de las cámaras. JerryRigEverything elogió al dispositivo por su “niveles de integridad estructural de magia negra”, al menos cuando se dobla horizontalmente.

El dispositivo cedió más fácilmente a la presión con una flexión vertical, probablemente debido a que la fuerza iba en contra del eje de la nueva estructura interna de refuerzo y a la debilidad de las aberturas de los puertos de carga en la parte inferior.

Si bien los iPads se doblan con casi cualquier fuerza, la tableta vuelve a su forma normal en casi todas las circunstancias ordinarias. Los probadores necesitaron una fuerza mucho mayor de lo que se esperaría de la vida cotidiana normal para obtener una flexión permanente.

Y quizás aún más impresionante, incluso después de someterse a niveles extremos de fuerza, todos los iPads siguieron funcionando, incluidas las cámaras y la capacidad de respuesta táctil, aunque con una superficie de vidrio muy curva y destrozada.

Al menos según estas primeras impresiones, no parece que vayamos a tener una repetición de #BendGate del 2018. Esa controversia surgió cuando salió el nuevo iPad Pro de 2018 con un nuevo factor de forma, y algunos clientes descubrieron que los dispositivos se doblaban incluso con el uso normal, a veces doblados directamente desde la caja.

Las revisiones posteriores, incluida esta última generación de 2024, no muestran realmente los mismos síntomas. Sin embargo, debes tener cuidado si colocas tu iPad en tu bolso debajo de muchos libros pesados, por ejemplo.

Mira sus videos aquí para ver cómo se desempeña el iPad Pro M4 en la prueba de flexión de resistencia:

