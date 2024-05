Por qué una historia de un neoyorquino sobre un caso de asesinato notorio está bloqueada en Gran Bretaña

La revista The New Yorker publicó un artículo de 13,000 palabras el lunes sobre uno de los mayores juicios criminales recientes en Gran Bretaña, el de la enfermera neonatal Lucy Letby, que fue condenada el año pasado por el asesinato de siete bebés. El artículo, escrito por la redactora Rachel Aviv, plantea preguntas sustanciales sobre la evidencia en la que se basó el tribunal. Y plantea la posibilidad de que la Sra. Letby, vilipendiada en los medios después de su condena, pueda ser víctima de una grave injusticia.

Sin embargo, para la consternación de muchos lectores en Gran Bretaña, el artículo no puede abrirse en un navegador habitual allí, y la mayoría de los medios disponibles en Gran Bretaña no describen lo que contiene. The New Yorker bloqueó deliberadamente el artículo a los lectores en Gran Bretaña debido a las estrictas restricciones de informes que se aplican a los casos judiciales en vivo en Inglaterra. Una publicación que infringe esas reglas corre el riesgo de ser “desacato al tribunal”, lo que puede ser castigado con una multa o una sentencia de prisión.

Ni The New Yorker ni su empresa matriz, Condé Nast, respondieron a las solicitudes de comentario el jueves. A principios de semana, un portavoz de la revista dijo a Press Gazette, la publicación comercial británica, “Para cumplir con una orden judicial que restringe la cobertura de prensa del juicio en curso de Lucy Letby, The New Yorker ha limitado el acceso al artículo de Rachel Aviv para los lectores en el Reino Unido”.

Según la ley inglesa, existen restricciones para informar sobre los procedimientos judiciales en vivo, para evitar que un jurado sea influenciado por algo fuera de la audiencia del tribunal. Después de la sentencia de la Sra. Letby en agosto del año pasado, esas restricciones se levantaron. Pero se volvieron a imponer en septiembre, cuando el fiscal público de Inglaterra y Gales anunció que buscaría un nuevo juicio por un cargo de intento de asesinato en el que el jurado no pudo llegar a un veredicto. “No debe haber informes, comentarios o compartir información en línea que de alguna manera pueda perjudicar estos procedimientos”, declaró el fiscal. El nuevo juicio está programado para comenzar en junio.

La Sra. Letby ha solicitado permiso para apelar sus condenas. Después de una audiencia de tres días el mes pasado, un panel de jueces en la Corte de Apelación dijo que tomaría una decisión sobre esa solicitud en una fecha posterior.

En Gran Bretaña, aquellos que intentan leer el artículo de The New Yorker en los navegadores de Internet se encuentran con un mensaje de error: “Vaya, nuestras disculpas. Esto, casi con seguridad, no es la página que estabas buscando.” Pero el bloqueo no es completo: el artículo se puede leer en la edición impresa, que está disponible en tiendas en Gran Bretaña, y en la aplicación móvil de The New Yorker.

Las preguntas sobre su disponibilidad en Gran Bretaña han provocado un debate en torno a las restricciones de informes de Inglaterra, su efectividad y su papel en el sistema de justicia.

Hablando en el Parlamento el martes, David Davis, un diputado del Partido Conservador y exministro del gabinete, cuestionó si la restricción de la información podría, en este caso, socavar el principio de la justicia abierta, que permite al público examinar y comprender el funcionamiento de la ley.

“El artículo fue bloqueado de la publicación en Internet del Reino Unido, entiendo que por una orden judicial”, dijo el Sr. Davis. “Estoy seguro de que esa orden judicial fue bien intencionada, pero me parece que desafía la justicia abierta”.

Pudo plantear el tema porque tiene protección legal para los comentarios hechos en la Cámara de los Comunes bajo lo que se conoce como privilegio parlamentario. Las organizaciones de medios tienen una forma más limitada de protección, conocida como privilegio calificado, para informar con precisión lo que se dice en el Parlamento.

En su respuesta a la pregunta del Sr. Davis, Alex Chalk, secretario de justicia, dijo: “Las órdenes judiciales deben ser obedecidas, y una persona puede solicitar a la corte que las elimine. Eso tendrá que ocurrir en el curso normal de los acontecimientos”.

El Sr. Chalk agregó: “En el caso de Lucy Letby, simplemente hago hincapié en que los veredictos de los jurados deben ser respetados. Si hay motivos para una apelación, eso debe realizarse de la manera habitual”.