Objetivo de acciones de Eastman Chemical ligeramente reducido, mantiene calificación de compra Por Investing.com

El lunes, BofA Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Eastman Chemical (NYSE:), reduciendo ligeramente el precio objetivo a $112 desde $113, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Compra sobre las acciones de la compañía. La revisión sigue al desempeño del primer trimestre de Eastman Chemical, que se alineó con las expectativas en cuanto a crecimiento en volumen y mezcla.

La empresa reportó un aumento del 2%, en línea con las estimaciones, con una notable ventaja de 100 puntos básicos en sus dos segmentos especializados, Materiales Avanzados (AM) y Productos Aditivos y Funcionales (A&FP). Sin embargo, el segmento de Intermedios Químicos (CI) no tuvo un desempeño tan bueno, principalmente debido a desafíos operativos relacionados con el clima.

El analista de BofA Securities destacó que a pesar del pequeño contratiempo en CI, la compañía está preparada para un crecimiento más fuerte en los próximos trimestres. Las expectativas apuntan a aumentos de un solo dígito en volumen y mezcla durante la segunda mitad del año.

El primer trimestre ya mostró signos prometedores de esta tendencia al alza, con un EBIT ajustado que alcanzó los $274 millones, superando los $248 millones previstos. Este resultado se atribuyó a los beneficios de la apalancamiento operativo, que surgieron de volúmenes vendidos más altos y un aumento en la producción.

Mirando hacia el futuro, BofA Securities anticipa un sólido crecimiento de las ganancias para Eastman Chemical durante el año actual, pronosticando un EBITDA de aproximadamente $1.8 mil millones. La firma también proyecta un crecimiento continuo hasta 2025-2026, a medida que el mercado pasa de un período de desinversión a un crecimiento real en los mercados finales. La calificación de Compra reiterada y el nuevo precio objetivo de $112 reflejan la confianza en el potencial de crecimiento de beneficios de Eastman Chemical y su desempeño en el mercado en los próximos años.

Los comentarios del analista subrayan la capacidad de la empresa para aprovechar eficientemente las eficiencias operativas y navegar eficazmente a través de las fluctuaciones del mercado. Con el EBIT ajustado del primer trimestre superando las estimaciones, Eastman Chemical parece estar en un camino que podría llevar a una mejora financiera significativa, como se destaca por el pronóstico positivo para el año que viene y más allá.

InvestingPro Insights

El compromiso de Eastman Chemical (NYSE:EMN) con la devolución de capital a los accionistas es evidente a través de su agresiva estrategia de recompra de acciones y su alto rendimiento para los accionistas, como se señala en los Consejos de InvestingPro. El crecimiento constante del dividendo de la compañía, habiendo aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos y mantenido los pagos durante 31 años consecutivos, subraya una sólida disciplina financiera y un compromiso de devolver valor a los accionistas.

Esto es particularmente notable dado el desempeño reciente de la compañía, con un gran aumento de precios en los últimos seis meses y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas.

Desde un punto de vista de valoración, el actual ratio P/E de Eastman Chemical se sitúa en 12.3, considerado bajo en relación con su crecimiento de ganancias a corto plazo. Esto podría indicar que la acción está infravalorada, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores en valor. La estabilidad de precios de la compañía también se destaca por su baja volatilidad de precios, lo que proporciona una inversión relativamente estable en un mercado que a menudo puede ser turbulento.

Para aquellos que buscan un análisis más exhaustivo e información adicional, InvestingPro ofrece más consejos sobre Eastman Chemical.

Este artículo fue generado con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.