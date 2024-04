Un economista de Harvard dice que un renacimiento manufacturero en EE. UU. no creará muchos empleos.

La industria manufacturera ha estado en primer plano en los últimos años a medida que Estados Unidos y China se involucran en una rivalidad tecnológica mientras las empresas buscan reposicionar más de sus cadenas de suministro a nivel nacional.

El presidente Joe Biden ha destacado sus políticas para fomentar una mayor producción de chips y tecnologías de energía verde en los EE. UU. A principios de este mes, su administración se comprometió a aportar hasta $6.6 mil millones para que la empresa taiwanesa Semiconductor pueda expandir sus instalaciones en Arizona. Y el mes pasado, el gobierno llegó a un acuerdo de financiación de $19.5 mil millones con el gigante de los chips Intel para cuatro nuevas plantas en los EE. UU.

Pero los datos en EE. UU. y en otras potencias manufactureras mundiales muestran que el empleo es otra cuestión, según Dani Rodrik, profesor de economía política internacional en la Escuela Kennedy de Harvard.

En un artículo de opinión publicado en Project Syndicate el pasado martes, el economista señaló que la productividad laboral en la manufactura de EE. UU. se ha disparado casi seis veces desde 1950, mientras que el resto de la economía ha visto su productividad duplicarse.

“El resultado ha sido un aumento sorprendente en la capacidad del sector manufacturero para producir bienes, pero también un declive igualmente dramático en su capacidad para generar empleos”, escribió, con la pérdida de 6 millones de empleos manufactureros desde 1980.

Y a pesar de una agenda de “América primero” y una guerra comercial con China, la participación de la manufactura de EE. UU. en el empleo no agrícola bajó al 8.4 % desde el 8.6 % durante el mandato del presidente Donald Trump, dijo Rodrik.

Esa participación ha disminuido aún más al 8.2 % bajo Biden, incluso cuando el gobierno reparte miles de millones a las empresas y el sector privado de EE. UU. se ha comprometido con más de $200 mil millones en nuevos proyectos de manufactura después de que se aprobara su Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de CHIPS y Ciencia.

“Un escéptico podría objetar que las políticas de Biden aún no han dado sus frutos por completo y aún no se reflejan en las estadísticas oficiales”, agregó Rodrik. “Pero el hecho es que las plantas de semiconductores, enormemente intensivas en capital, generan pocos empleos en comparación con la inversión física que requieren”.

En las nuevas plantas de TSMC en Arizona, por ejemplo, la empresa proyecta la creación de 6,000 empleos, los cuales Rodrik calculó que costarían más de $10 millones cada uno. E incluso si se crean decenas de miles de empleos adicionales entre los proveedores de TSMC, “ese es un rendimiento paupérrimo para el empleo”, afirmó.

De manera similar, la participación de la manufactura en el empleo total ha disminuido en Alemania y Corea del Sur, continuó Rodrik. Y en China, los empleos de fábrica han estado en declive durante más de un año, tanto en términos absolutos como en términos de la participación total de empleo.

"La automatización y la tecnología sesgada hacia las habilidades han hecho extremadamente improbable que la manufactura pueda convertirse en la actividad absorbente de mano de obra que alguna vez fue", dijo. "Nos guste o no, los servicios como el comercio minorista, el trabajo de cuidado y otros servicios personales seguirán siendo el motor principal de creación de empleo".

Por supuesto, la Ley de CHIPS y políticas similares para fomentar la producción nacional no son necesariamente incorrectas, ya que todavía podrían impulsar la innovación, pero “reconstruir la clase media, generar suficientes empleos dignos y revitalizar regiones en declive requiere un conjunto de políticas completamente diferente”, concluyó.