Un año completo de membresía Gold Star en Costco cuesta solo $60 y viene con una Tarjeta Digital de Compras de Costco de $40*.

Ya sea que estés buscando organizar una cena de primavera o un picnic de verano, es probable que necesites alimentos, decoraciones, muebles y otros productos. En lugar de correr por toda la ciudad a diferentes tiendas para conseguir lo que necesitas, puedes simplificar tus necesidades de compras para eventos divertidos y artículos esenciales diarios al comprar en Costco.

Costco, una cadena de almacenes a nivel nacional, hace posible las compras de una sola parada, y por tiempo limitado, una membresía Gold Star de un año en Costco cuesta solo $60 y viene con una tarjeta de compra digital de Costco de $40*.

Ofreciendo más de 500 ubicaciones físicas en los EE. UU., los Socios Gold Star de Costco pueden encontrar un Costco cerca de ellos. Descubre un valor increíble en comestibles diarios, productos esenciales para el hogar, tecnología, muebles y mucho más. Los miembros incluso pueden disfrutar de acceso al Centro de Llantas de Costco, la Estación de Gasolina de Costco (en ubicaciones selectas) y otros Servicios de Costco.

También puedes comprar en el sitio web de Costco y tener tus compras entregadas o preparadas para recoger. Costco incluso ofrece un plan de viaje impecable para los miembros, ofreciendo paquetes de viaje, tarifas de cruceros con descuento y más.

Por tiempo limitado, obtén una membresía Gold Star de un año en Costco con una tarjeta de compra digital de Costco de $40* por solo $60.

Membresía Gold Star de Costco por 1 año + una tarjeta de compra digital de Costco de $40*

Solo $60 en Macworld

*Los servicios son proporcionados a los miembros de Costco por terceros.

*Para recibir una Tarjeta de Compra Digital de Costco, debes proporcionar una dirección de correo electrónico válida al momento de la inscripción. Si eliges no proporcionar una dirección de correo electrónico válida, no se enviará una Tarjeta de Compra Digital de Costco por correo electrónico. Válido solo para no miembros durante su primer año de membresía. Límite de uno por hogar. No transferible y no se puede combinar con ninguna otra promoción. Los nuevos miembros recibirán su Tarjeta de Compra Digital de Costco por correo electrónico dentro de 2 semanas de inscripción. Las Tarjetas de Compra de Costco no son canjeables por efectivo, excepto según lo exija la ley. Las Tarjetas de Compra Digital de Costco no son aceptadas en Estaciones de Gasolina, Lavados de Autos o Quioscos de Comida. La membresía de Costco cuesta $60 al año. Una Membresía Ejecutiva es un cargo adicional de $60 al año. Cada membresía incluye una Tarjeta de Hogar gratuita. Puede estar sujeta a impuestos sobre las ventas. Costco acepta todas las tarjetas Visa, así como efectivo, cheques, tarjetas de débito/ATM, EBT y Tarjetas de Compra de Costco. Los departamentos y la selección de productos pueden variar.