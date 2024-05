Microsoft lanzará una tienda de Xbox para Android este verano.

Microsoft está preparando el lanzamiento de una tienda de Xbox para dispositivos Android e iOS y dice que planea tener la tienda lista para los usuarios para este verano. Hablando en la Cumbre de Tecnología de Bloomberg esta semana, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, habló sobre los planes de la compañía para llevar a los jugadores una tienda de Xbox sin importar en qué dispositivo se encuentren. El objetivo es dar a los jugadores una tienda de Xbox que se mueva con ellos sin importar si están en iOS o Android, y puedan acceder a todo lo asociado con esa cuenta o perfil.

“Realmente no hay una experiencia de tienda de plataformas de juego que vaya realmente a través de dispositivos, donde quién eres, tu biblioteca, tu identidad, tus recompensas viajan contigo en lugar de estar bloqueadas en un único ecosistema”, dijo Bond. Si bien Bond no proporciona muchos detalles sobre esta experiencia de tienda, está claro que Microsoft quiere que los jugadores tengan una experiencia que sea verdaderamente multiplataforma.

El desafío, por supuesto, sería cómo Microsoft planea llevar su tienda a Android e iOS cuando tanto Google como Apple tienen políticas establecidas para complicar esto. La respuesta es simple. La tienda no será una aplicación de Android o iOS.

La tienda de Xbox para Android e iOS comenzará en la web

Si bien una aplicación podría ser más conveniente para los usuarios, también significa que Microsoft estaría sujeta a las tarifas de licencia de las tiendas de Google y Apple. Hay cambios de políticas en proceso, pero aún no están en vigor y Microsoft parece querer poner esto en marcha. Según Bond, la razón principal por la que Microsoft comienza en la web es para que la experiencia móvil de la tienda de Xbox sea accesible en todos los dispositivos y todos los países. Sin las limitaciones de las “tiendas de ecosistemas cerrados”. Microsoft lanzará la tienda en julio, por lo que la disponibilidad no está demasiado lejos.

La tienda comenzará ofreciendo cosas como Candy Crush Saga y Minecraft

Es probable que haya más de unas pocas cosas en la tienda desde el principio. Sin embargo, no está claro qué tiene planeado Microsoft para su ventana de lanzamiento. Bond menciona que iniciará con algunos contenidos internos de Xbox. Por lo tanto, cosas como Candy Crush y Minecraft estarán en la tienda para que los jugadores participen. The Verge también menciona que juegos como Call of Duty: Mobile estarán allí, por lo que no sería sorprendente ver Call of Duty: Warzone Mobile en esta tienda web también.

Bond también sugiere que Microsoft tiene planes de lanzar una aplicación móvil de la tienda de Xbox adecuada que rivalice con las opciones de tiendas de Google y Apple. Todavía no hay una fecha fija para eso, ni detalles específicos, pero Bond confirma que hay planes para “extender más allá de la web” en algún momento en el futuro.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/ojkgIQQGNh

— Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024