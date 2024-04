Ucrania reduce la edad de reclutamiento a 25 para compensar la falta de tropas en la lucha contra Rusia.

KYIV, Ucrania (AP) — Ucrania rebajó el miércoles la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 en un esfuerzo por reabastecer sus filas diezmadas después de más de dos años de guerra tras la invasión a gran escala de Rusia.

La nueva ley de movilización entró en vigor un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la firmara. El parlamento de Ucrania, la Rada Suprema, la aprobó el año pasado.

No estaba claro de inmediato por qué Zelenskyy tardó tanto en firmar la medida en ley. No hizo ningún comentario público al respecto, y los funcionarios no dijeron cuántos nuevos soldados esperaba ganar el país o para qué unidades.

La conscripción ha sido un tema sensible en Ucrania durante muchos meses en medio de una creciente escasez de infantería junto con una grave escasez de municiones que ha entregado a Rusia la iniciativa en el campo de batalla. Los propios problemas de Rusia con la mano de obra y la planificación hasta ahora le han impedido aprovechar al máximo su ventaja.

La edad promedio de los soldados ucranianos, al igual que los del lado ruso, es de alrededor de 40 años, según analistas militares. Algunos ucranianos temen que sacar a jóvenes adultos de la fuerza laboral se vuelva contra ellos al dañar aún más la economía devastada por la guerra, pero el problema supuestamente se ha vuelto agudo mientras Kyiv se prepara para una esperada ofensiva de verano por parte de las fuerzas del Kremlin.

Zelenskyy rara vez ha mencionado el tema de la movilización, y el parlamento ha celebrado debates largos e inconclusos al respecto en los últimos meses.

En diciembre pasado, Zelenskyy dijo que el ejército de Ucrania quería movilizar hasta 500,000 tropas más. Pero dijo que había pedido a los altos mandos que detallaran los detalles sobre lo que es “un asunto muy delicado” antes de decidir si conceder su deseo.

Una movilización tan importante costaría a Ucrania el equivalente de $13.4 mil millones, dijo Zelenskyy en ese momento. Otros aspectos a considerar incluyen si las tropas actualmente en el frente serán rotadas o se les permitirá permisos, dijo.

La necesidad de una amplia movilización para reforzar el número de tropas ucranianas supuestamente fue una de las áreas de desacuerdo entre Zelenskyy y el general Valerii Zaluzhnyi, el popular comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania a quien el presidente reemplazó en febrero.

Las estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania indican que las fuerzas armadas ucranianas tenían casi 800,000 tropas en octubre. Eso no incluye a la Guardia Nacional u otras unidades. En total, 1 millón de ucranianos están en uniforme.

___

