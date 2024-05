E. Jean Carroll dijo que las mujeres podrían decidir la elección presidencial.

“

E. Jean Carroll se enfrentó al ex presidente Donald Trump y ganó, y ahora quiere que otras mujeres sepan que tienen la fuerza para hacer lo mismo.

Hablando con asistentes a la cena de las Mujeres más Poderosas de Fortune el martes en Nueva York, Carroll, quien ganó $83.3 millones en daños por difamación contra Trump en enero, dijo que el resultado de las próximas elecciones presidenciales podría depender del voto de las mujeres.

“Las mujeres podrían realmente ganar estas elecciones”, dijo a Emma Hinchliffe de Fortune. “Las mujeres afroamericanas, en particular en la elección de 2020, se hicieron presentes. Y ahora creo que las madres de los suburbios y las mujeres de los suburbios deberían hacerlo en estas elecciones”.

Carroll, una periodista y autora, demandó a Trump por difamación después de que la llamara mentirosa en 2019 cuando ella lo acusó públicamente de agredirla sexualmente en un vestidor de Bergdorf Goodman en 1996. Un jurado encontró que las declaraciones de Trump habían dañado significativamente la reputación de Carroll. Fue la segunda vez que Carroll derrotó al ex presidente en un tribunal. En mayo anterior, un jurado diferente encontró a Trump no responsable de violación, pero culpable de agredir sexualmente a Carroll y luego difamarla al afirmar que se inventó la historia. El veredicto vio a Carroll ser premiada con $5 millones, elevando el total adeudado por Trump a $88.3 millones.

Impulsada por estas victorias, Carroll, quien estuvo acompañada en el escenario por su abogada Roberta Kaplan, dijo al público que se siente “muy, muy positiva” sobre el poder de las mujeres para traer cambios sociales, a pesar de los importantes contratiempos en los derechos de las mujeres, como la anulación de Roe v. Wade y la reciente anulación de la condena por violación de Harvey Weinstein en 2020 por el tribunal más alto de Nueva York.

“No creo que nos detengan, de verdad que no,” dijo Carroll. “Solo tenemos que trabajar muy duro para ayudar a nuestras hermanas en el Sur a recuperar los derechos sobre sus propios cuerpos”.

Carroll aún no ha recibido el dinero de Trump, pero eso no la ha detenido para hacer grandes planes sobre cómo gastarlo. “Voy a darlo a todo lo que Donald Trump odia”, dijo. “Él llenó la Corte Suprema con jueces conservadores que quitan a las mujeres los derechos sobre sus propios cuerpos. Voy a poner todo lo que pueda en recuperar los derechos de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos. Voy a darlo para asegurarme de que las mujeres se conviertan en abogadas, especialmente a las madres que les gustaría tener alguna ayuda de becas… Como él no tiene un perro, quiero dar algo a la ASPCA”.

Al ser preguntada cómo lidia con ser objetivo de vitriolo en línea entre los seguidores de Trump, Carroll dijo que su experiencia es representativa de lo que muchas mujeres encuentran en las redes sociales. “Cada mujer en esta sala tiene personas diciendo cosas terribles [sobre ellas] en X, en Instagram. Todas recibimos, ‘eres fea, eres vieja, estás marchita, no te mereces esto, eres patética, eres horrorosa’. Todas estamos recibiendo eso. No soy única”.

Sin embargo, los resultados de sus juicios hacen que el abuso sea más fácil de soportar. Y Carroll dijo que se sintió conmovida de estar en la misma habitación que tantas mujeres influyentes.

“Una mujer seria es una entidad extremadamente poderosa”, advirtió. “Lo importante es nunca desesperar, nunca desesperar. Siempre mantente positiva para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer”.

